"Висхідний Фенікс": Принц Гаррі знявся у фільмі Netflix (Відео)

Принц Гаррі дебютує на Netflix в новому документальному фільмі про Паралімпійські ігри, трейлер якого вже опублікували в мережі.

Зовсім скоро стрімінговая платформа Netflix порадує ще однією потужною новинкою - документальним фільмом під назвою "Висхідний Фенікс" (Rising Phoenix), присвяченим Паралімпійських ігор.

Одним з його героїв став британський принц Гаррі. Засновник Invictus Games, аналогічних змагань для травмованих у військових діях чоловіків і жінок, зазначено в трейлері:

"Немає нічого іншого в світі, що може повернути вас з найтемніших місць, крім спорту".

Таким чином підтверджується новина про те, що принц Гаррі з дружиною Меган Маркл планують заробляти на життя, беручи участь в проектах, присвячених важливим темам.

Фільм Rising Phoenix представлять на стрімінговій платформі Netflix вже 26 серпня цього року.

Нагадаємо, 11 серпня вийшла друком скандальна біографія принца Гаррі і Меган Маркл, яку склали королівські експерти Керолін Дюран і Омід Скобьє.

Книга опублікована під назвою Finding Freedom ( "Набуття свободи"). Також, зовсім недавно герцог і герцогиня Сассекські прикупили будинок в Санта-Барбарі.