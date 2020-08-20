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Четвер, 20.08.2020
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Пуаро знову в справі: вийшов український трейлер детектива "Смерть на Нілі" з Кеннетом Брана (Відео)

Пуаро знову в справі: вийшов український трейлер детектива "Смерть на Нілі" з Кеннетом Брана (Відео)
12:52 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Компанія 20th Century Studios опублікувала перший трейлер нового детективного трилера "Смерть на Нілі", знятого на основі однойменної книги письменниці Агати Крісті.

Британський актор театру і кіно Кеннет Брана після "Вбивства в" Східному експресі "(2017) повернувся до образу знаменитого детектива Еркюля Пуаро, щоб розслідувати загадкове вбивство, що сталося під час його заслуженого відпочинку на борту розкішного круїзного пароплава, наступного уздовж по Нілу.

Брана також виступив режисером картини.

Сценарій до картини написав Майкл Грін. У фільмі зіграли визнані актори Голлівуду: Галь Гадот, Армі Хаммер, Летішией Райт, Том Бейтман, Аннетт Бенінг, Рассел Бренд, Алі Фазал, Дон Френч, Роуз Леслі, Емма Маккей, Софі Оконедо і Дженніфер Сондерс.

Нагадаємо, що в український прокат фільм "Смерть на Нілі" вийде 22 жовтня 2020 року.

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Все по темі:

Агата Кристи, Кеннет Брана, Смерть на Нілі.

Автор:

Телеграф
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