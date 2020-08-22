Генрі Кавілл показав перше фото зі зйомок продовження "Відьмака"

Виконавець головної ролі в серіалі "Відьмак", британський актор Генрі Кавілл показав, як гримери знімають з нього грим після закінчення знімального дня.
На його обличчі можна побачити сліди гриму, який зображує побої. Фото з'явилося на офіційній сторінці Генрі Кавілла в Інстаграм.
"У цьому році жодної накладної лисини. Тільки фунти медичної стрічки і трохи клею. Знімати їх - то ще задоволення!" - посміявся Кавілл.
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No bald cap this year. Just pounds of 2 types of medical tape and some glue.... Removal is a joy. Jacqui and Ailbhe here, though, have the deft touch of angels. Jacqui more so an Angel of Vengeance, but that's all part of her charm. Oh and for those who may be worrying. All of us are Covid cleared and bubbled . We get tested twice a week up here in Kaer Morhen! #Witcher2 #CasuallyOpenRobe #CowboyBeard @RathoreJacqui @AilbheLemass
Крім цього, актор написав, що на знімальному майданчику ввели нові правила безпеки, а учасники проекту регулярно здають тести на коронавірус.
Нагадаємо, що зйомки другого сезону "Відьмака" поновилися 17 серпня. Їх планується завершити не раніше лютого 2021 року.
Як повідомлялося раніше, серіал "Відьмак" отримає пріквел, заснований на літературному першоджерелі і серії комп'ютерних ігор. Виробництвом займеться потоковий сервіс Netflix.