Генрі Кавілл показав перше фото зі зйомок продовження "Відьмака"

Британський актор Генрі Кавілл показав перше фото зі зйомок другого сезону серіалу "Відьмак".

Виконавець головної ролі в серіалі "Відьмак", британський актор Генрі Кавілл показав, як гримери знімають з нього грим після закінчення знімального дня.

На його обличчі можна побачити сліди гриму, який зображує побої. Фото з'явилося на офіційній сторінці Генрі Кавілла в Інстаграм.

"У цьому році жодної накладної лисини. Тільки фунти медичної стрічки і трохи клею. Знімати їх - то ще задоволення!" - посміявся Кавілл.

Крім цього, актор написав, що на знімальному майданчику ввели нові правила безпеки, а учасники проекту регулярно здають тести на коронавірус.

Нагадаємо, що зйомки другого сезону "Відьмака" поновилися 17 серпня. Їх планується завершити не раніше лютого 2021 року.

Як повідомлялося раніше, серіал "Відьмак" отримає пріквел, заснований на літературному першоджерелі і серії комп'ютерних ігор. Виробництвом займеться потоковий сервіс Netflix.