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"Ліга справедливості" Зака ​​Снайдера: трейлер не дочекався старту DC Fandome і витік в мережу (Відео)

"Ліга справедливості" Зака ​​Снайдера: трейлер не дочекався старту DC Fandome і витік в мережу (Відео)
20:40 Сб, 22 Серпень 2020 Телеграф Фото: скріншот
У мережу раніше встановленого терміну витік трейлер "Ліги справедливості" версії Зака ​​Снайдера.

Трейлер планували показати на DC Fandome. У ролику видно, як змінився фільм.

Наприклад, образ Степового вовка піддався сильним змінам, крім того додалися епізоди присвячені Флешу і Кіборгу.

Панель, присвячена "Лізі справедливості" на DC Fandome повинна початися 23 серпня о 00:30 за київським часом. Очікується, що на ній будуть розкриті деталі майбутньої режисерської версії фільму.

Найбільші панелі виставки і час початку, час по Києву (а також хронометраж):

"Чудо-жінка 1984» - 20:00 (25 хв)

Анонс гри про Бетмена від WB Monreal - 20:25 (20 хв)

"Флеш" - 21:40 (10 хв)

"Загін самогубців" Джеймса Ганна - 21:55 (30 хв)

"Ліга справедливості Зака Снайдера" - 00:30 (25 хв)

"Чорний Адам" - 1:10 (15 хв)

"Титани" - 1:50 (15 хв)

"Аквамен" - 2:05 (10 хв)

"Шазам!" - 2:40 (10 хв)

"Загін самогубців" Rocksteady - 3:10 (20 хв)

"Бетмен" Метта Рівза - 3:30 (30 хв).

У листопаді 2017 року »Ліга справедливості" вийшла в прокат, була розгромлена критиками і не змогла навіть окупитися. З тих пір любителі коміксів DC вимагали показати їм "версію Снайдера".

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Все по темі:

Лига справедливости, DC FanDome, Зака ​​Снайдер.

Автор:

Телеграф
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