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"Доказ": фінальний трейлер і перша реакція критиків (Відео)

"Доказ": фінальний трейлер і перша реакція критиків (Відео)
21:20 Сб, 22 Серпень 2020 Телеграф Фото: скріншот
У мережі з'явився фінальний трейлер фільму "Доказ" Крістофера Нолана.

"Доказ" розповість про шпигунську організацію, яка в своїх справах використовує інверсію - спеціальну техніку управління часом. Головні ролі у фільмі виконали Джон Девід Вашингтон ( "Чорний клановец"), Роберт Паттінсон ( "Бетмен", "Маяк") і Елізабет Дебікі ( "Нічний адміністратор", "Вдови").

Критики вже встигли подивитися картину - "Доказ" отримав 71 балів на Metacritic і 79% на Rotten Tomatoes.

Рецензенти похвалили фільм, багато в чому порівнюючи його з "Початком" того ж Нолана. У негативних рецензіях фільм називають "холодним і механічним", через що, на думку критиків, обрані актори часом розкриваються не до кінця.

Нагадаємо, в центрі сюжету виступає оперативник, який працює на організацію, відому як "Доказ", і отримує завдання запобігти Третій світовій війні. Прем'єра фільму неодноразово відкладалася.

В український прокат фільм повинен потрапити через кілька днів - 26 серпня 2020 року.

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Кристофер Нолан, Доказ.

Автор:

Телеграф
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