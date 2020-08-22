"Доказ": фінальний трейлер і перша реакція критиків (Відео)

У мережі з'явився фінальний трейлер фільму "Доказ" Крістофера Нолана.

"Доказ" розповість про шпигунську організацію, яка в своїх справах використовує інверсію - спеціальну техніку управління часом. Головні ролі у фільмі виконали Джон Девід Вашингтон ( "Чорний клановец"), Роберт Паттінсон ( "Бетмен", "Маяк") і Елізабет Дебікі ( "Нічний адміністратор", "Вдови").

Критики вже встигли подивитися картину - "Доказ" отримав 71 балів на Metacritic і 79% на Rotten Tomatoes.

Рецензенти похвалили фільм, багато в чому порівнюючи його з "Початком" того ж Нолана. У негативних рецензіях фільм називають "холодним і механічним", через що, на думку критиків, обрані актори часом розкриваються не до кінця.

Нагадаємо, в центрі сюжету виступає оперативник, який працює на організацію, відому як "Доказ", і отримує завдання запобігти Третій світовій війні. Прем'єра фільму неодноразово відкладалася.

В український прокат фільм повинен потрапити через кілька днів - 26 серпня 2020 року.