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Понеділок, 24.08.2020
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Назва сиквела і зоряне камео: відомі подробиці "Шазама 2"

Назва сиквела і зоряне камео: відомі подробиці "Шазама 2"
21:20 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Warner Bros. оприлюднила назву продовження фільму "Шазам!", що розповідає про супергероїв всесвіту DC. Картина отримала назву "Лють богів".

Організатори DC FanDome не поскупилися на ексклюзивні новини, і хоч конкретні промо-матеріали сиквела "Шазама!" на заході представлені не були, дещо про фільм прояснилося.

Насамперед з'ясувалося, що стрічка вже отримала офіційну назву. Його представила юна зірка франшизи Фейт Херман, яка зіграла Дарлен Ді.

Актриса показала мальований постер, на якому зазначено, що фільм буде називатися "Шазам: Лють богів".

 

Вже зрозуміло, що на допомогу персонажу Закарі Лівая (Шазам) прийде вся його новоспечена супергеройський сім'я, а ось питання про те, хто ж стане їх антагоністом, породив кілька теорій.

Цілком ймовірно, що героям належить зіткнутися з учасниками Жахливого Товариства Зла, і логічніше за все, якщо в картині з'явиться Чорний Адам (Дуейн Джонсон), у якого на той час вже буде власний сольник. Також не можна виключати, що спеку Шазаму і його друзям спробують поставити доктор Таддеус Сивана (Марк Стронг) або Містер Майнд (Девід Ф. Сандберг).

Але одним оголошенням назви фільму справа не закінчилася. До трансляції приєднався також комік Синдбад, який заявив, що буде грати в прийдешньому сіквелі "важливу роль".

Цікаво, що багато хто вважає, ніби вже бачили його у фільмі 90-х "Джина викликали?", Який в оригіналі називається Kazaam, що дуже співзвучно "Шазаму!". Деякі фанати навіть пожартували, що коміку нарешті вдасться отримати роль, яку йому приписували багато років.

У будь-якому випадку, до виходу стрічки на екрани залишається ще цілих два роки і статися може багато чого. Якщо все піде за планом, сиквел стартує в кінотеатрах в листопаді 2022 року.

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Все по темі:

Warner Bros., DC, Shazam, DC FanDome, Лють богів.

Автор:

Телеграф
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