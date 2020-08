Назва сиквела і зоряне камео: відомі подробиці "Шазама 2"

Організатори DC FanDome не поскупилися на ексклюзивні новини, і хоч конкретні промо-матеріали сиквела "Шазама!" на заході представлені не були, дещо про фільм прояснилося.

Насамперед з'ясувалося, що стрічка вже отримала офіційну назву. Його представила юна зірка франшизи Фейт Херман, яка зіграла Дарлен Ді.

Актриса показала мальований постер, на якому зазначено, що фільм буде називатися "Шазам: Лють богів".

We have a title! #Shazam! Fury of the Gods

What gods? Why are they upset? Yes! pic.twitter.com/QPGJwjghUx

— David F. Sandberg (@ponysmasher) August 22, 2020