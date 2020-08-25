"Це здивує людей": Warner Bros. представила тизер Загону самогубців 2 (Відео)

Студія Warner Bros. представила перший тизер сиквела фільму Загін самогубців (The Suicide Squad).

В мережі оприлюднили тизер сиквела популярного фільму Загін самогубців, знятого Джеймсом Ганном.

Вперше він, а також кадри зі зйомок і список каста фільму, був показаний в ході онлайн-фестивалю DC FanDome.

Дивіться тизер другої частини Загону самогубців:

В окремому анімованому ролику студія анонсувала весь акторський склад - в нього увійшли зірки попереднього фільму Марго Роббі, Юель Кіннаман, Джай Кортні і Віолу Девіс. Крім того, в сіквелі знялися Ідріс Ельба, Джон Сіна, Тайка Вайтіті, Майкл Рукер, Пітер Капальді, Алісі Брага, Піт Девідсон і інші.

"DC FanDome закінчився, але Загін самогубців живе ... по крайней мере, до тих пір, поки більша частина з них не буде вбита в серпні 2021 року. Я не можу передати вам, хлопці, наскільки я зворушений і вдячний за вашу підтримку і компліменти вчора . Спасибі!" - написав у Twitter режисер Джеймс Ганн.