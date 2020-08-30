На тлі протестів в США: актор "Бруклін 9-9" розповів про зйомки 8 сезону поліцейського серіалу

Американський актор Андре Брогер підкреслив своє прагнення зруйнувати старі стереотипи про представників поліції.

Після того, як в місті Кеноша, штат Вісконсін, поліцейські стріляли в спину афроамериканця Джейкоба Блейка, в США піднялася нова хвиля протестів на підтримку прав чорношкірих і проти расистському налаштованих правоохоронців.

У зв'язку з цим образ поліції в кіно і телесеріалах знову став вкрай актуальною темою.

Зірка поліцейської комедії "Бруклін 9-9" Андре Брогер днями дав інтерв'ю Entertainment Weekly, в якому підкреслив своє прагнення зруйнувати давній міф, що копи можуть порушувати закон, коли їм заманеться.

Коментуючи "новий виклик", перед яким зіткнувся восьмий сезон шоу, Брогер сказав, що протести через смерть Джорджа Флойда надали глибоке вплив на суспільне сприйняття поліції:

"Це дуже складна тема, але я думаю, що потрібно зображати куди більш реалістично. Перш за все це стосується негласною традицією, що поліція має право порушувати закон нібито в цілях загального блага. насправді це міф, який повинен бути зруйнований ".

До цього Брогер додав, що "Бруклін 9-9" теж буде орієнтуватися на реальність, щоб боротися зі свавіллям з боку поліцейських. За словами актора, сценаристи серіалу вже ведуть роботу в цьому напрямку.

Відзначимо, раніше стало відомо, що шоураннер Деніел Гур забракував готовий сценарій восьмого сезону в світі спалаху антирасистських протестів.