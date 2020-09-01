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Вівторок, 01.09.2020
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Шанувальникам "У всі тяжкі": круті серіали, які не дадуть Вам занудьгувати (Відео)

Шанувальникам "У всі тяжкі": круті серіали, які не дадуть Вам занудьгувати (Відео)
13:08 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Любите "У всі тяжкі"? Тоді Ви звернулися за адресою. Ці чотири серіалу дуже нагадують культову історію про Волтера Вайта і Джессі Пінкмана.

Серіал "У всі тяжкі" став справжнім світовим хітом. Історія людей, яким волею долі довелося стати напарниками в наркобізнесі, завоювала серця шанувальників різного віку.

За серіалом навіть зняли повнометражний фільм "El Camino: A Breaking Bad movie", але все-таки цього виявилося мало для спраглих продовження фанатів. Тому ми вирішили розповісти вам, що ще можна подивитися в такому ж жанрі.

Королева Півдня

Зазвичай в історіях про наркоторгівлю, незаконному бізнесі і інших подібних речах головними героями є суворі чоловіки. Але в цьому серіалі все зовсім інакше. Головна героїня на ім'я Тереза Мендоса переживає смерть свого коханого і вирішує переїхати з Мексики в США заради власної безпеки і кращого життя. Приїхавши на місце, Тереза зустрічає ефектну і впливову даму, яка виявляється дружиною місцевого наркобарона. Жінка збирається зайняти місце чоловіка в бізнесі, ну а Тереза вирішує їй допомогти. Пізніше Мендоса і сама починає замислюватися про те, щоб очолити бізнес. Адже жага влади і багатства не може уживатися зі скромністю ...

Нарко

Цей серіал вже встиг опинитися на слуху у багатьох любителів телешоу знаменитої компанії Netflix. Історія розповідає глядачеві про життя легендарного Пабло Ескобара. Розповідь починається з ранніх років Пабло і закінчується часом, коли він домігся статусу найбільш могутнього наркобарона в світі. Зрозуміло, всю дорогу йому доводиться долати найрізноманітніші труднощі і стикатися з неймовірними ситуаціями, з яких він примудряється виходити сухим. Ну, або майже сухим ...

Багато хто намагався знімати серіали і фільми про Ескобара, але критики зійшлися на думці, що саме Netflix змогли зробити це найбільш яскраво і захоплююче. Так що цього серіалу точно варто дати шанс.

Краще телефонуйте Солу

А ось наступний пункт нашого списку - справжній подарунок для шанувальників "У всі тяжкі", так як він розповідає про один з персонажів культового серіалу. Адвокат по імені Сол Гудман, який багато разів з'являється в серіях "У всі тяжкі", настільки зачепив глядачів і експертів, що отримав свою особисту телеісторії. Якщо ви скучили по знайомим героям улюбленого телешоу, цей варіант ідеально вам підійде.

Хороші дівчата

І знову кіношники нагадують глядачеві про те, що злочини часто здійснюють не тільки неголені і небезпечні мужики. Головні героїні цього серіалу - американки, які пішли на кримінал через важке фінансове становище. Жінки вирішили пограбувати супермаркет, в якому працює одна з них. Але все пройшло не так гладко, як планувалося, починаючи з того, що одну з грабіжниць дізнався охоронець, і закінчуючи тим, що шахрайки випадково стягнули гроші небезпечних і впливових місцевих бандитів.

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Все по темі:

Кино, Серіали, У всі тяжкі.

Автор:

Телеграф
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