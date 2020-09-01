Родичі Віктора Цоя просять заборонити прокат байопіку про артиста

Спадкоємці Віктора Цоя - син Олександр Цой і батько Роберт Цой направили президенту РФ лист з проханням заборонити вихід в прокат художньої стрічки Олексія Учителя Цой.

Син Віктора Цоя і інші спадкоємці знаменитого музиканта не бажають, щоб в прокат вийшла картина російського режисера Олексія Учителя Цой.

Для цього вони написали листа Володимиру Путіну. У своєму листі вони стверджують, що не давали дозволу режисерові використовувати ім'я і зображення музиканта в картині, повідомляє Meduza.

При цьому Олексій Учитель стверджує, що Олександр Цой дав йому усне добро на зйомки, за умови, що він змінить імена деяких героїв.

Розповідь у фільмі йде від імені водія Ікаруса, при зіткненні з яким Віктор Цой загинув в серпні 1990 року в Латвії. Згідно вигаданої історії, яка лягла в основу сюжету - цьому водієві необхідно перевезти труну з тілом Цоя з Риги до Ленінграда. Труну супроводжують рідні та близькі музиканта, які у фільмі отримали інші імена і є збірними образами.

"Очевидно, що використання при створенні фільму відомостей про приватне і сімейне життя відомих в суспільстві громадян (музикантів групи Кіно і людей з їх найближчого оточення), в тому числі, вигаданих відомостей, пліток, непристойних натяків і т. д., - порушує інтереси цих громадян, їхніх родичів і суспільства в цілому. Такі люди, як Віктор Цой належать не тільки історії своєї сім'ї, а й історії своєї країни ".

"Вийшло не шановане, що не відповідає фактичним обставинам вульгарне видовище, що привертає аудиторію всім відомим ім'ям Віктора Цоя і цинічно монетизує інтригу" розкриття "чогось нібито" раніше не розкритого "в його долі", - сказано в листі до Путіна.

Пізніше, Роберт Цой за інформацією російських ЗМІ спростував свою причетність до написання листа. Фільм повинен був вийти в прокат в Росії 3 вересня, але його прем'єру відклали.

Нагадаємо, попередню картину Олексій Учителя Матильда (2017) також супроводжував гучний скандал.