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Середа, 02.09.2020

"Світ Юрського періоду: Крейдяний табір": Netflix випустив трейлер мультсеріалу (Відео)

Шоураннер проекту - Скотт Крімер ( "Пінгвіни Мадагаскару") і Лейн Луерас ( "Пригоди Кота в чоботях"). За сюжетом шість підлітків потрапляють в той самий парк з фільму "Світ Юрського періоду". Вони виявляються на протилежному боці острова Ісла Нублар під час втечі динозаврів і змушені виживати. У серіалі буде вісім серій. Прем'єра відбудеться на Netflix 18 вересня.
Фото: twitter
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Netflix, Світ Юрського періоду, Крейдяний табір.
13:20 Сьогодні Телеграф
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