"Світ Юрського періоду: Крейдяний табір": Netflix випустив трейлер мультсеріалу (Відео)

Шоураннер проекту - Скотт Крімер ( "Пінгвіни Мадагаскару") і Лейн Луерас ( "Пригоди Кота в чоботях"). За сюжетом шість підлітків потрапляють в той самий парк з фільму "Світ Юрського періоду". Вони виявляються на протилежному боці острова Ісла Нублар під час втечі динозаврів і змушені виживати. У серіалі буде вісім серій. Прем'єра відбудеться на Netflix 18 вересня.