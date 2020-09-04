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П'ятниця, 04.09.2020
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На жаль: Роберт Дауні-молодший іде з всесвіту Marvel

На жаль: Роберт Дауні-молодший іде з всесвіту Marvel
14:40 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Актор Роберт Дауні-молодший після смерті Залізної людини в фіналі блокбастера "Месники: Фінал" більше не повернеться в кіновсесвіту Marvel. Цю інформацію підтвердив особисто Дауні-молодший.

У подкасті SmartLess, актор зазначив, що всі проекти Marvel Studios з його участю "закінчені".

Раніше шанувальники припускали, що актор в ролі Тоні Старка може з'явитися у фільмі "Чорна Вдова", тоді ж Дауні-молодший уникав відповіді на це питання.

"Було б непогано, якби вони мені про це повідомили. Попереджений - значить озброєний. Адже вони можуть робити все, що завгодно", - говорив актор, але вже тоді допускав, що роль в фіналі "Месників" була його останньою.

Персонаж Роберта Дауні-молодшого - "геній, мільярдер, плейбой, філантроп" Тоні Старк - був героєм десяти фільмів кіновсесвіту Marvel. У їх числі три частини "Залізної людини", "Неймовірний Халк", "Перший месник: Протистояння" та інші.

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Все по темі:

Marvel, Роберт Дауні-молодший, Месники: Фінал.

Автор:

Телеграф
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