Названо переможця Венеціанського кінофестивалю і головні лауреати

Журі Венеціанського кінофестивалю назвало найкращим фільмом "Землю кочівників" ( "Nomadland") американського режисера Хлої Чжао, присудивши йому головний приз конкурсу - "Золотого лева".
Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Twitter.
#BiennaleCinema2020 #Venezia77 pic.twitter.com/npPNKSxNEp
— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020
Головну роль у фільмі зіграла володарка двох Оскарів Френсіс Макдорманд. Її героїня відправляється в подорож по захід Америки на своєму фургоні після того, як в її рідному місті стався економічна криза.
Володарем Срібного лева, призу за кращу режисуру, став Кійосі Куросава за картину "Дружина шпигуна".
Гран-прі журі забрав постановник стрічки "Новий порядок" Мішель Франко.
Кращим актором і володарем Кубка Вольпі став Франческо Фавіно за роль у фільмі "Наш батько" режисера Клаудіо Ноче.
Кращою актрисою визнана британка Ванесса Кірбі за роль в картині "Частини жінки".
Кращим сценаристом визнаний уродженець Індії Чайтанья Тамхане, який одночасно виступив постановником картини "Учень".
Премія імені Марчелло Мастроянні для молодих акторів пішла іранському акторові Рухоллі Замани, який знімався в драмі Маджида Маджиді "Сонячні діти".
Історична драма Андрія Кончаловського "Дорогі товариші!" була відзначена спеціальним призом журі.
Нагадаємо, Венеціанський кінофестиваль проходив на острові Лідо, в суботу 12 вересня відбулася урочиста церемонія нагородження його переможців.