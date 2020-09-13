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Названо переможця Венеціанського кінофестивалю і головні лауреати

Названо переможця Венеціанського кінофестивалю і головні лауреати
09:23 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
В Італії відбулася церемонія нагородження переможців 77-го Венеціанського кінофестивалю.

Журі Венеціанського кінофестивалю назвало найкращим фільмом "Землю кочівників" ( "Nomadland") американського режисера Хлої Чжао, присудивши йому головний приз конкурсу - "Золотого лева".

Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Twitter.

 

Головну роль у фільмі зіграла володарка двох Оскарів Френсіс Макдорманд. Її героїня відправляється в подорож по захід Америки на своєму фургоні після того, як в її рідному місті стався економічна криза.

Володарем Срібного лева, призу за кращу режисуру, став Кійосі Куросава за картину "Дружина шпигуна".

Гран-прі журі забрав постановник стрічки "Новий порядок" Мішель Франко.

Кращим актором і володарем Кубка Вольпі став Франческо Фавіно за роль у фільмі "Наш батько" режисера Клаудіо Ноче.

Кращою актрисою визнана британка Ванесса Кірбі за роль в картині "Частини жінки".

Кращим сценаристом визнаний уродженець Індії Чайтанья Тамхане, який одночасно виступив постановником картини "Учень".

Премія імені Марчелло Мастроянні для молодих акторів пішла іранському акторові Рухоллі Замани, який знімався в драмі Маджида Маджиді "Сонячні діти".

Історична драма Андрія Кончаловського "Дорогі товариші!" була відзначена спеціальним призом журі.

Нагадаємо, Венеціанський кінофестиваль проходив на острові Лідо, в суботу 12 вересня відбулася урочиста церемонія нагородження його переможців.

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Венеційський кінофестиваль.

Автор:

Телеграф
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