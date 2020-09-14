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"Фатальний патруль": HBO продовжив серіал на ще один сезон

"Фатальний патруль": HBO продовжив серіал на ще один сезон
16:20 Пн, 14 Вересень 2020 Телеграф
Серіал "Фатальний патруль" отримає третій сезон: виробництвом і показом серіалу займеться HBO Max.

Проект заснований на коміксах видання DC. У ньому розповідається про команду нетипових супергероїв-невдах - Роботмене, негативному Людину, еласто-герл, кіборг і Безумной Джейн.

Головні ролі виконують Брендан Фрейзер, Метт Бомер, Ейпріл Боулбі і Дайан Гурреро і інші.

Прем'єра серіалу відбулася в лютому 2019 року. У другому сезоні, який стартував 25 червня цього року, було заплановано десять серій, проте через пандемію автори не встигли дозняти фінал - і сюжет "зупинився" на дев'ятому епізоді.

Дата прем'єри третього сезону поки не повідомляється.

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HBO, Фатальний патруль.

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Телеграф
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