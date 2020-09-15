Три повнометражні фільми: Netflix екранізує романи Ріка Ріордана

Сервіс Netflix екранізує цикл романів Ріка Ріордана "Спадкоємці Богів" (The Kane's Chronicles). Про це письменник повідомив на своєму сайті.

Рік Ріордан розповів, що переговори тривали ще з минулого жовтня. І тепер стрім-сервіс розробляє повнометражний фільм по кожній з трьох книг серії.

Деталі виробництва і можливу дату виходу письменник не уточнив.

Засновані на міфології "Спадкоємці Богів" розповідають про Картера і Сейді Кейн - брата і сестру, які виявляють, що їх родичами були єгипетські боги Гор і Ісіда. Всього в серії вийшло три книги: "Червона піраміда", "Вогняний трон" і "Тінь змія".

Відзначимо, Disney + знімає серіал про Персі Джексона по іншій книзі Ріордана.