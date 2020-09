Творці "Південного парку" готують спеціальний "пандемічний" епізод шоу

Як відповідає видання Slash Film, мова йде про серії тривалістю в годину, яка буде представлена шанувальникам шоу 30 вересня 2020 року.

Короткий синопсис звучить наступним чином: "Триваюча пандемія створює постійні проблеми для жителів Південного Парку. Діти радісно повертаються в школу, але ніщо не нагадує їм реальність, яку всі вони колись знали; ні їхні вчителі, ні їх класна кімната, ні навіть сам Ерік Картман ".

Висловлюються припущення, що всім любителям шоу нарешті стане очевидно, що саме пандемія стала причиною передчасної загибелі Кенні.

The on-going pandemic presents continued challenges to the citizens of South Park, in the hour-long, supersized episode titled “The Pandemic Special” premiering Wednesday, Sept 30 at 8p ET. pic.twitter.com/wzyTXxjNtl

