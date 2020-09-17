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Творці "Південного парку" готують спеціальний "пандемічний" епізод шоу

Творці "Південного парку" готують спеціальний "пандемічний" епізод шоу
07:19 Сьогодні Телеграф kinonews.ru Фото: Twitter
Творці популярного мультсеріалу "Південний Парк" готують спеціальний епізод шоу. Сюжет присвятять бурхливої у світі пандемії коронавірусу.

Як відповідає видання Slash Film, мова йде про серії тривалістю в годину, яка буде представлена шанувальникам шоу 30 вересня 2020 року.

Короткий синопсис звучить наступним чином: "Триваюча пандемія створює постійні проблеми для жителів Південного Парку. Діти радісно повертаються в школу, але ніщо не нагадує їм реальність, яку всі вони колись знали; ні їхні вчителі, ні їх класна кімната, ні навіть сам Ерік Картман ".

Висловлюються припущення, що всім любителям шоу нарешті стане очевидно, що саме пандемія стала причиною передчасної загибелі Кенні.

 

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Нагадаємо, що серіал "Південний Парк" демонструється телеканалом Comedy Central з 1997 року, і його головні герої давно зайняли своє місце в сучасній популярній культурі. Багато їх жарти і висловлювання увійшли не тільки в американський, але в міжнародний фольклор. Авторами шоу є Трей Паркер і Метт Стоун.

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Все по темі:

Серіали, Коронавірус, Південний парк.

Автор:

Телеграф
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