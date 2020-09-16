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"Наш прапор означає смерть": Тайка Вайтіті зніме пілотний епізод серіалу про "джентльмена-пірата"

"Наш прапор означає смерть": Тайка Вайтіті зніме пілотний епізод серіалу про "джентльмена-пірата"
Оновлено 19:32 Ср, 16 Вересень 2020 Телеграф dtf.ru Фото: Twitter
HBO Max готує комедійний серіал про "джентльмена-пірата" Стід бонет. Для зйомок пілотної серії запрошений Тайка Вайтіті.

Як пише Deadline, шоу отримало назву Our Flag Means Death ( "Наш прапор означає смерть").

Серіал розповідає про пригоди Стіда Боннет, англійської дворянина, який в 1717 році вирішив стати піратом і почав грабувати торгові судна біля берегів Північної Америки на кораблі "Помста".

Тайка Вайтіті зніме пілотну серію Our Flag Means Death і виступить виконавчим продюсером шоу разом з Гарретом Башем ( "розробників", "Одного разу вночі") і Девідом Дженкінсом ( "Земляни"). Шоураннер і сценаристом серіалу стане Дженкінс.

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Коли вийде серіал Our Flag Means Death і скільки епізодів отримає, поки невідомо. Тайка Вайтіті приступить до зйомок його пілота після завершення роботи над кінокоміксом "Тор: Любов і грім". Режисер також повинен випустити драму про футбол, засновану на документальному фільмі Next Goal Wins, і поставити два мультсеріалу по "Чарлі і шоколадна фабрика" для Netflix.

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Все по темі:

Тайка Вайтити, HBO Max, Серіали.

Автор:

Телеграф
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