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Sony остаточно вирішила не випускати "Венома" і "Морбіуса" до кінця пандемії

Sony остаточно вирішила не випускати "Венома" і "Морбіуса" до кінця пандемії
Оновлено 17:58 Сб, 12 Вересень 2020 Телеграф www.popcornnews.ru
Виконавчий директор Sony підтвердив, що такі фільми, як "Морбіус", "Веном: Хай буде різанина" і інші, не вийдуть в кінотеатрах, поки не закінчиться пандемія, а це значить, що дати релізу проектів можуть перенестися ще неодноразово.

Як повідомив головний виконавчий продюсер Sony Pictures Entertainment Тоні Вінчікерра, студія прийняла рішення не випускати свої великобюджетні картини в прокат до тих пір, поки кіноіндустрія і світ в цілому не подолають наслідки пандемії коронавируса.

Функціонер заявив: "Ми не збираємося робити помилку і не станемо випускати на ринок надзвичайно дорогі фільми з бюджетом по $ 200 млн до тих пір, поки ми не будемо впевнені, що кінотеатри знову працюють в нормальному режимі і здатні приймати максимальну кількість глядачів".

Очевидно, що Вінчікерра відсилає до прецеденту з "Доказом", який після ряду відстрочок все-таки вийшов в прокат, але змушений миритися з низкою серйозних обмежень. Так, довгоочікуваний фільм Крістофера Нолана не може бути показаний в Нью-Йорку і Каліфорнії, які є двома найбільшими центрами кіноринку. Зважаючи на ці обставини за перший уїк-енд в американському прокаті "Аргумент" зібрав лише $ 20 млн.

 
 
 
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На цьому тлі рішення Sony здається логічним. Вінчікерра додав: "У найближчі шість місяців ви станете свідками безлічі дивацтв в зв'язку з тим, як фільми будуть випускатися і продаватися. Але як тільки ситуація прийде в норму, ми винесемо цінні уроки, які, я сподіваюся, дозволять нам прийти до чогось краще ".

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Варто підкреслити, що малобюджетні проекти Sony продовжать виходити навіть на тлі пандемії. Так, вже 11 вересня в світ вийде ромком "Галерея розбитих сердець", а 22 жовтня відбудеться реліз анімаційного фільму "На зв'язку".

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Sony, "Venom", Морбиус.

Автор:

Телеграф
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