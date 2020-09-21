"Еммі-2020": хто отримав призові статуетки

У ніч на 21 вересня в Лос-Анджелесі відбулася 72-а церемонія вручення "Еммі".

Щоб не піддавати ні конкурсантів, ні глядачів небезпеки організатори премії вирішили провести церемонію в онлайн-форматі.

Кожен з лауреатів отримав офіційне запрошення на віртуальне подія, в якому було зазначено, що 20 вересня на них чекає "найграндіозніша Ніч в телеіндустрії".

Ведучими премії стали гуморист і телеведучий Джиммі Кіммел і актриса Дженніфер Еністон, також в прямому ефірі з'являлися і різні голлівудські актори і режисери. Незважаючи на відсутність червоної доріжки в цьому році, це не завадило кожному з лауреатів причепуритися до події.

Переможці Еммі 2020:

Кращим драматичним серіалом в цьому році став серіал від HBO "Спадкоємці" (Succession). Другий сезон проекту забрав аж сім статуеток "Еммі" і обійшов серіали "Краще телефонуйте Солу", "Дуже дивні справи", "Корона", "Мандалорец", "Розповідь служниці" і "Вбиваючи Єву".

Кращими драматичними акторами стали Джеремі Стронг ( "Спадкоємці") і Зендея ( "Ейфорія").

Нагороду за кращу чоловічу роль другого плану в драматичному серіалі забрав Біллі Крудап з "Ранкового шоу", а за кращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі - Джулія Гарнер з серіалу "Озарк". Кращий комедійний серіал - "Шіттс Крик" (Schitt's Creek). Всього проект зібрав дев'ять "Еммі", включаючи "Кращого актора", якого отримав Юджин Леві, і "Кращу актрису" - Кетрін О'Хара. Вперше в історії премії вийшло, що серіал переміг у всіх номінаціях, в яких був представлений.

Актори з фільму "Шіттс Крик" не залишили жодних шансів іншим артистам і також забрали нагороди за кращу чоловічу роль другого плану в комедійному серіалі, яка пішла до Деніелу Леві, і кращу жіночу роль другого плану в комедійному серіалі, яку забрала Енні Мерфі.

Кращим міні-серіалом стали "Хранителі" (Watchmen) від HBO. "Хранителі" також увійдуть в історію премії, адже це перший нагороджений серіал, який заснований на коміксах. Відзначимо, що проект лідирував за кількістю номінацій і таки став лідером в їх кількості, зібравши 11 статуеток.

Актриса Реджина Кінг отримала статуетку за кращу жіночу роль у міні-серіалі.

Статуетку за кращий телевізійний фільм отримала драма "Бездоганний" (Bad Education) від телеканалу HBO.

Переможець в номінації Кращий документальний серіал -10-серійний фільм Netflix "Останній танець".

Мультфільм "Рік і Морті" отримав ще одну нагороду в категорії Кращий мультсеріал, а мультсеріал "Темний кристал" від Netflix отримав премію в номінації Краща дитяча програма.

Лідером у всіх номінаціях став канал HBO - всього проекти каналу перемогли в 30 номінаціях. Ця подія робить його лідером серед виробників серіалів. Друге місце займає стрімінговий сервіс Netflix, який зібрав 21 статуетку.