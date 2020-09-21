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Замінить Деніела Крейга? Том Харді може стати новим агентом 007

Замінить Деніела Крейга? Том Харді може стати новим агентом 007

Замінить Деніела Крейга? Том Харді може стати новим агентом 007
15:35 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У мережі з'явилася інформація, що наступним Джеймсом Бондом стане британський актор Том Харді.

Інформація поки офіційно не підтверджена, але британські ЗМІ стверджують, що Том Харді був "заброньовано" для цієї ролі ще в червні цього року.

Відзначається, що офіційно його ім'я продюсери повинні оголосити в листопаді, після виходу картини "Чи не час помирати", але коронавірус може внести свої корективи. Тому Харді вже неодноразово приписували роль британського шпигуна.

Навіть Пірс Броснан, який грав Бонда в період з 1994 по 2005 рік, ще в 2018 році відзначив, що Харді відмінний варіант для цієї ролі.

"Думаю, що Том Харді міг би бути хорошим Бондом. Я був би щасливий побачити, як він це зробить. Вам потрібен актор, який може трохи поворухнутися" - сказав тоді Броснан.

Нагадаємо, кінофраншиза про Джеймса Бонда - одна з найтриваліших безперервних серій фільмів в історії, виробництво яких триває з 1962 року по теперішній час (з шестирічним перервою між +1989 і 1995 роками).

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Джеймс Бонд, Дэниел Крейг, Том Харди, 007.

Автор:

Телеграф
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