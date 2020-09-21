Замінить Деніела Крейга? Том Харді може стати новим агентом 007

У мережі з'явилася інформація, що наступним Джеймсом Бондом стане британський актор Том Харді.

Інформація поки офіційно не підтверджена, але британські ЗМІ стверджують, що Том Харді був "заброньовано" для цієї ролі ще в червні цього року.

Відзначається, що офіційно його ім'я продюсери повинні оголосити в листопаді, після виходу картини "Чи не час помирати", але коронавірус може внести свої корективи. Тому Харді вже неодноразово приписували роль британського шпигуна.

Навіть Пірс Броснан, який грав Бонда в період з 1994 по 2005 рік, ще в 2018 році відзначив, що Харді відмінний варіант для цієї ролі.

"Думаю, що Том Харді міг би бути хорошим Бондом. Я був би щасливий побачити, як він це зробить. Вам потрібен актор, який може трохи поворухнутися" - сказав тоді Броснан.

Нагадаємо, кінофраншиза про Джеймса Бонда - одна з найтриваліших безперервних серій фільмів в історії, виробництво яких триває з 1962 року по теперішній час (з шестирічним перервою між +1989 і 1995 роками).