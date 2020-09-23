Новий сезон серіалу "Супергерл" стане останнім

CW і Warner Bros. Television у оголосили, що супергеройський драма "Супергерл" з Мелісою Бенуа в головній ролі добігає кінця.

Виробництво шостого сезону має розпочатися "в кінці цього місяця". Фінальний сезон буде складатися з 20 серій, а прем'єра відбудеться в 2021 році.

"Було б великим применшенням сказати, що для мене було честю зобразити цього культового персонажа. Побачивши неймовірний вплив, яке серіал надав на молодих дівчат по всьому світу, я була вражена і втратила дар мови", - написала Бенуа в своєму Instagram

"Вона теж зробила на мене такий вплив. Вона навчила мене силі, про яку я навіть не підозрювала, що дозволила знайти надію в найтемніші часи, і тому що ми сильніші, коли ми єдині", - зазначила виконавиця головної ролі.

Серіал "Супергерл" дебютував в 2015 році на каналі CBS, але починаючи з другого сезону транслювався на телеканалі CW.