"Наші котики" повертаються: що побачать глядачі в другій частині комедії про війну на Донбасі

Глядачі можуть побачити перший короткий тізер неполіткоректній комедії про війну на сході України під назвою "Наші котики 2". Як і першу частину, його знімає український режисер і сценарист Володимир Тихий.
За сюжетом другої частини "котиків", кремлівські агенти готують жахливий злочин проти цивільних. Для перемоги друзям доведеться звикнути до абсолютно нових, незвичних ролям і кілька разів "повстати з мертвих".
На цей раз до головних героїв, яких грають Дмитро Тубольцев, Станіслав Бжезінський, Петро Микитюк, Дмитро Хом'як і Михайло Кукуюк, приєднаються жіночі персонажі, яких зіграють відомі українські актриси Крістіна Федорак та Ірма Вітовська.
Прем'єра чорної комедії запланована на жовтень 2021 рік.
Нагадаємо, в основу сюжету покладено реальні історії, розказані добровольцями і бійцями ВСУ. Перша частина комедії "Наші котики" вийшла в прокат 30 січня 2020 року. Касові збори картини склали 8,3 млн гривень.