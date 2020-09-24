"Наші котики" повертаються: що побачать глядачі в другій частині комедії про війну на Донбасі

У мережі з'явився тизер української комедії "Наші Котики 2, або Таємниця жіночого монастиря".

Глядачі можуть побачити перший короткий тізер неполіткоректній комедії про війну на сході України під назвою "Наші котики 2". Як і першу частину, його знімає український режисер і сценарист Володимир Тихий.

За сюжетом другої частини "котиків", кремлівські агенти готують жахливий злочин проти цивільних. Для перемоги друзям доведеться звикнути до абсолютно нових, незвичних ролям і кілька разів "повстати з мертвих".

На цей раз до головних героїв, яких грають Дмитро Тубольцев, Станіслав Бжезінський, Петро Микитюк, Дмитро Хом'як і Михайло Кукуюк, приєднаються жіночі персонажі, яких зіграють відомі українські актриси Крістіна Федорак та Ірма Вітовська.

Прем'єра чорної комедії запланована на жовтень 2021 рік.

Нагадаємо, в основу сюжету покладено реальні історії, розказані добровольцями і бійцями ВСУ. Перша частина комедії "Наші котики" вийшла в прокат 30 січня 2020 року. Касові збори картини склали 8,3 млн гривень.