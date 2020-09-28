Брати Вінчестери рятують Всесвіт в останньому сезоні серіалу "Надприродне" (Відео)

Канал The CW показав новий ролик фінальних епізодів останнього 15 сезону популярного телесеріалу про братів Вінчестер.
У заключному сезоні головним героям потрібно зібрати всі свої сили, щоб зупинити Чака, тобто самого Бога. У найближчій серії брати і їх близькі познайомляться з лісової німфою, якій потрібно буде допомогти.
Нагадаємо, що в останніх семи випусках Діну і Сему доведеться знайти хоч якісь підказки, які допоможуть зробити найскладніший вибір у своєму житті і спробувати врятувати свою Всесвіт.
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It's been a long road. The final 7 episodes begin Thursday, October 8! #Supernatural #SPNFamilyForever
Наступна серія вийде 8 жовтня, а останній двадцятий випуск 15 сезону, для якого відвели цілих дві години, покажуть 19 листопада цього року.
Як повідомлялося раніше, нещодавно стало відомо, що буде з автомобілем братів Вінчестерів після закінчення серіалу "Надприродне".