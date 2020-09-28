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Брати Вінчестери рятують Всесвіт в останньому сезоні серіалу "Надприродне" (Відео)

Брати Вінчестери рятують Всесвіт в останньому сезоні серіалу "Надприродне" (Відео)
12:35 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
У мережі показали фанатам американського фентезі-серіалу "Надприродне" новий трейлер останніх випусків фінального п'ятнадцятого сезону.

Канал The CW показав новий ролик фінальних епізодів останнього 15 сезону популярного телесеріалу про братів Вінчестер.

У заключному сезоні головним героям потрібно зібрати всі свої сили, щоб зупинити Чака, тобто самого Бога. У найближчій серії брати і їх близькі познайомляться з лісової німфою, якій потрібно буде допомогти.

Нагадаємо, що в останніх семи випусках Діну і Сему доведеться знайти хоч якісь підказки, які допоможуть зробити найскладніший вибір у своєму житті і спробувати врятувати свою Всесвіт.

 
 
 
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It's been a long road. The final 7 episodes begin Thursday, October 8! #Supernatural #SPNFamilyForever

Публикация от Supernatural (@cw_supernatural)

Наступна серія вийде 8 жовтня, а останній двадцятий випуск 15 сезону, для якого відвели цілих дві години, покажуть 19 листопада цього року.

Як повідомлялося раніше, нещодавно стало відомо, що буде з автомобілем братів Вінчестерів після закінчення серіалу "Надприродне".

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Надприродне, Брати Вінчестери.

Автор:

Телеграф
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