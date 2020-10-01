Борат закликає голосувати за "кращого прем'єра в історії": перший тизер сиквела (Відео)

Як зрозуміло з тізера, сюжет фільму буде зосереджений на майбутніх листопадових виборах в США.
"Чорношкірі хлопці люблять його так сильно, що стають перед ним на коліна", - стверджує в ролику Борат.
Він також говорить, що чинний глава Білого дому є "захисником жінок і героєм війни".
Також головний герой заявив, що головний конкурент Трампа - Джо Байден "наляканий так сильно, що змушений носити маску". Також в ролику йдеться, що лише завдяки Трампу "350 мільйонів американців досі живі".
Ролик з'явився на сторінці "Республіка Казахстан" в Твіттері.
Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU
— Republic of Kazakhstan