Борат закликає голосувати за "кращого прем'єра в історії": перший тизер сиквела (Відео)

У тізері комедії "Борат 2", що розповідає про історію журналіста з Казахстану Бората Сагдієва, головний герой закликає голосувати за Дональда Трампа, "кращого прем'єра в історії".

Як зрозуміло з тізера, сюжет фільму буде зосереджений на майбутніх листопадових виборах в США.

"Чорношкірі хлопці люблять його так сильно, що стають перед ним на коліна", - стверджує в ролику Борат.

Він також говорить, що чинний глава Білого дому є "захисником жінок і героєм війни".

Також головний герой заявив, що головний конкурент Трампа - Джо Байден "наляканий так сильно, що змушений носити маску". Також в ролику йдеться, що лише завдяки Трампу "350 мільйонів американців досі живі".

Ролик з'явився на сторінці "Республіка Казахстан" в Твіттері.