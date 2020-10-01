Головні кінопрем'єри цього тижня: "Прокляття Роуз", "2067", "Сімейка бігфутів", "Клаустрофобія: Новий рівень", "Авангард"

"Авангард"
Група професійних найманців "Арктичні вовки" викрадає китайського бізнесмена і його дочку. За операцію порятунку заручників береться міжнародна секретна охоронна компанія "Авангард", яка володіє інноваційними досягненнями науки і техніки.
Цікаві факти про фільм "Авангард":
- Авангард - співробітництво між Джекі Чаном і режисером Стенлі Тонгом.
"2067"
"Від творців франшизи" Люди Ікс ".
Молодіжні зірки Коді Сміт-МакФі ("Люди Ікс", "Планета мавп") і Райан Квантен (True Blood) в новій петлі часу!
"Прокляття Роуз"
Батько, переслідуваний демонами, божеволіє і вбиває сім'ю, а потім здійснює самогубство. У живих залишається тільки старша дочка Роуз, яку відправляють жити в монастир. Через кілька років Роуз готова дати незворотний обід, але раптом стикається з тією ж демонічної сутністю, яка колись звела з розуму її батька. У монастирі зійдуться в битві сили світла і диявола.
"Сімейка бігфутів"
Історія єдиної в своєму роді сімейки, глава якої - справжній Бігфут. Його син підліток вміє спілкуватися на мові тварин і птахів. Одного разу світ виявляється на порозі справжньої катастрофи. Щоб врятувати його, сім'я повинна зімкнути свої ряди, а на допомогу їм прийдуть лісові жителі.
"Клаустрофобія: Новий рівень"
Популярний американський блогер подорожує зі своїми друзями, щоб створити новий контент для свого успішного VLOG. Завжди розширюючи межі і задовольняючи вимоги аудиторії, вони потрапляють в холодний світ таємничості, надмірності і небезпеки.
Цікаві факти про фільм "Клаустрофобія: Новий рівень":
- Зйомки фільму почалися 29 серпня 2018 року і завершилися 1 жовтня 2018 р
- Під час сцени в літаку група дивиться фільм "Смертельний лабіринт 2" (2017), режисером, продюсером і сценаристом якого є Уілл Верник, який також є режисером, продюсером і сценаристом цього фільму.