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Понеділок, 05.10.2020
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Відгуки про фільм "2067: Петля часу", дивитися трейлер онлайн

Відгуки про фільм "2067: Петля часу", дивитися трейлер онлайн
14:20 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Фантастичний американський фільм "2067: Петля часу" знятий режисером і продюсером Сетом Ларні.

Картину "2067: Петля часу" знімали в Австралії. Режисером і співавтором сценарію став Сет Ларні. Це його другий повнометражний фільм як режисера і перша сценарна робота.

У фільмі зіграли такі актори, як Коді Сміт-МакФі ("Планета мавп: Революція", "Люди Ікс: Апокаліпсис", "Люди Ікс: Темний Фенікс"), Райан Квонтен ("Вічне літо", "Справжня кров", "Пограбування в ураган "), Дебора Мейлман, Сана'а Шейк, Фінн Літтл, Деміен Волш-Хоулінг і інші.

Події фільму розгортаються в майбутньому. У своєму технологічному розвитку людство зробило великий крок вперед, проте природа знаходиться в жахливому стані. Найбільша проблема жителів планети - нестача повітря. Через неможливість вільно дихати населення стрімко зменшується. У науковий центр приходить послання з майбутнього. Воно містить прохання відправити в подорож у часі хлопця на ім'я Ітан Уайт (Коді Сміт-МакФі). Хлопець не відчуває себе героєм-рятівником, однак у нього немає вибору. У дитинстві Ітан багато часу проводив зі своїм батьком, вченим. Можливо цих уривків знань, отриманих в дитинстві, і вистачить для того, щоб врятувати світ від швидкої загибелі.

На порталі IMDb фільм має середній бал 4.7 / 10 від користувачів.

В цілому, з рецензій і відгуків глядачів ясно, що до голлівудських стандартів фільм "2067: Петля часу" явно не дотягує: "Тільки-но пересічний наївний карнавал стереотипів" спаси світ "," Непоганий фільм, але заслуговує на увагу. Ефекти були пристойними. Діалогу було недостатньо, і, чесно кажучи, було занадто багато сліз, занадто багато! "," Наукова фантастика без логіки і науки "," Це поганий фільм. Сюжет не має ніякого сенсу і в акторській грі жодного актора не врятувало положення ".

Але були і ті, хто залишився задоволений переглядом фантастики: "Це досить солідна історія. Немає ніяких величезних поворотів, це просто говорить сама за себе. Є деякі фантастичні парадокси, але нічого особливого", "Гарна науково-фантастична історія з інтригами, що змушує думати, що буде в результаті. Візуальні ефекти гарні, а емоційний сюжет цікавий. Мені сподобалося ".

Нагадаємо, фантастичний фільм "2067: Петля часу" вийшов в український прокат 1 жовтня 2020 року.

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2067: Петля часу.

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Телеграф
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