Генрі Кавілл показав, як буде виглядати Геральт в другому сезоні "Відьмака"

Виконавець головної ролі в серіалі "Відьмак" поділився першими знімками зі зйомок, на яких показав себе в образі Геральта з другого сезону.

Кадри актор показав на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімках можна побачити, як виглядає нова версія броні головного героя, створена новим художником по костюмах, яка замінила минулого фахівця.

У підписі до знімків, Кавілл написав цитату з оригінального твору Анджея Сапковського, за яким і знімають серіал.

Нагадаємо, зйомки другого сезону "Відьмака" стартували 12 лютого 2020 року. Якби не пандемія, через яку робота була припинена, зйомки завершилися б ще в серпні.

Точну дату прем'єри нового сезону поки не розкривають, хоча передбачається, що вона відбудеться влітку 2021 року.