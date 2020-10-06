Генрі Кавілл показав, як буде виглядати Геральт в другому сезоні "Відьмака"

Кадри актор показав на своїй сторінці в Інстаграм.
На знімках можна побачити, як виглядає нова версія броні головного героя, створена новим художником по костюмах, яка замінила минулого фахівця.
У підписі до знімків, Кавілл написав цитату з оригінального твору Анджея Сапковського, за яким і знімають серіал.
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"'It may turn out,’ said the white-haired man a moment later, ‘that their comrades or cronies may ask what befell these evil men. Tell them the Wolf bit them. The White Wolf. And add that they should keep glancing over their shoulders. One day they’ll look back and see the Wolf.’" - From the writings of Andrzej Sapkowski @WitcherNetflix #Witcher2
Нагадаємо, зйомки другого сезону "Відьмака" стартували 12 лютого 2020 року. Якби не пандемія, через яку робота була припинена, зйомки завершилися б ще в серпні.
Точну дату прем'єри нового сезону поки не розкривають, хоча передбачається, що вона відбудеться влітку 2021 року.