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Підбірка серіалів на осінній вечір - рейтинг кращих від Джамали

Підбірка серіалів на осінній вечір - рейтинг кращих від Джамали
16:55 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Українська співачка є палкою прихильницею кіно і серіалів. Зірка часто ділиться з шанувальниками цікавими новинками, або просто улюбленими фільмами і серіалами, які радить подивитися.

На своїй сторінці в Інстаграм народна артистка розмістила новий пост, в якому написала свій рейтинг найкращих серіалів осені 2020. Вибір кожного серіалу вона детально пояснила.

"Середа - це маленька пятница! Ось вам на вечір добірка серіалів, може, стане в нагоді" - написала Джамала.

 
 
 
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Среда — это маленькая пятница! Вот вам на вечер подборка сериалов, может, пригодится ⠀ Тем более, погода за окном словно говорит: «сегодня вечером останься дома, укутайся в одеяло, завари чай и посмотри сериал!» ⠀ И вы делитесь своими, что мне порекомендуете посмотреть? ⠀ Эмили в Париже Это то, чего мне так не хватало во время карантина. Очень лёгкий сериал от создателей Sex and the City. Очень вдохновляет, ведь в нём показана жизнь американки в другой стране. Смотреть всем, кто скучает по путешествиям! И по Парижу ⠀ А ещё будет полезен всем, кто изучает французский. Рекомендую смотреть в оригинале - на английском (там много о тонкостях произношения и различиях в языках). ⠀ Мне очеееень понравился! Перри Мейсон ⠀ Сериал, который захватывает с первой серии и держит в напряжении до конца сезона. Если вы любитель детективов, то именно этот сериал вы давно ждали. Нравится всё — актёры, сценарий, сюжетные линии. ⠀ Фарго ⠀ По моему мнению, это самый настоящий шедевр, а не просто сериал! Уже вышло несколько серий четвёртого сезона. Но есть и замечания Лично мне сложно полностью погрузиться в кино, потому что иногда я просто смотрю и думаю: "Ну, как они создали эту картинку, почему так нереально красиво" Это не просто сериал со смыслом в духе Братьев Коэнов, это ещё и эстетически безупречные кадры. ⠀ Воспитанные волками ⠀ Всем поклонникам фантастики и фэнтези. Да, идея не новая — роботы, которые заполнили собой жизнь людей, но есть очень необычные моменты. По цвету, мне кажется, немножечко сложноват, много темного. Лично меня это напрягает. Но в целом интересный сериал для всех, кто любит этот жанр. ⠀ Вдали ⠀ Сериал про путешествие на Марс. После того, как Илон Маск всё же отправил в космос свою ракету, всё происходящее на экране смотрится более чем реально. Сериал о будущем, но в нем акцент сделан на жизни героев в дороге. Кстати, все тот же Илон Маск грозится запустить ракету и сделать из этого реалити-шоу. Это очень похоже на сюжет «Вдали».

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Отже, топ-5 улюблених осінніх серіалів від Джамали.

Емілі в Парижі

"Це те, чого мені так не вистачало під час карантину" - розповіла співачка. Дуже легкий серіал від Netflix, який показує життя американки в іншій країні. Всім, хто сумує за подорожам Джамала рекомендує до перегляду. Також, вона зазначила, що серіал буде корисний тим, хто вивчає французьку, але дивитися треба в оригіналі.

Перрі Мейсон

Серіал, який захоплює з першої серії і тримає в напрузі до кінця сезону. Якщо ви любитель детективів, то це творіння HBO Вам припаде до душі. захопив співачку з першої серії і протримав у напрузі до кінця сезону. "Подобається все - актори, сценарій, сюжетні лінії", - написала співачка.

Фарго

"На мою думку, це справжнісінький шедевр, а не просто серіал!" - пише виконавиця. Однак, підкреслює, що особисто їй, складно повністю зануритися в кіно - "Іноді я просто дивлюся і думаю:" Ну, як вони створили цю картинку, чому так нереально красиво? "". Фарго - це не просто серіал зі змістом, а ще й естетично бездоганні кадри.

Виховані вовками

Хоч і ідея серіалу не нова - роботи, але картина наповнена дуже незвичайними і цікавими моментами. Хоча хіт HBO від продюсера Рідлі Скотта і не здається Джамалі ідеальним, вона все ж радить звернути на нього увагу. "В цілому цікавий серіал для всіх, хто любить цей жанр", - ділиться співачка.

Вдалині

Серіал про подорож на Марс від Netflix. Після того, як Ілон Маск все ж відправив у космос свою ракету, все, що відбувається на екрані виглядає більш ніж реально. Серіал про майбутнє, але в ньому акцент зроблений на життя героїв в дорозі. Якщо Ілон Маск зробить з запуску своєї ракети реаліті-шоу, то воно буде дуже схоже на сюжет "Далеко".

Нагадаємо, 5 жовтня 2020 року на телеканалі Україна відбулася прем'єра історичного серіалу "Сага", який розповідає про 100 років життя сім'ї Козаків на тлі значних подій в історії України.

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Автор:

Телеграф
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