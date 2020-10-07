Підбірка серіалів на осінній вечір - рейтинг кращих від Джамали

Українська співачка є палкою прихильницею кіно і серіалів. Зірка часто ділиться з шанувальниками цікавими новинками, або просто улюбленими фільмами і серіалами, які радить подивитися.

На своїй сторінці в Інстаграм народна артистка розмістила новий пост, в якому написала свій рейтинг найкращих серіалів осені 2020. Вибір кожного серіалу вона детально пояснила.

"Середа - це маленька пятница! Ось вам на вечір добірка серіалів, може, стане в нагоді" - написала Джамала.

Отже, топ-5 улюблених осінніх серіалів від Джамали.

Емілі в Парижі

"Це те, чого мені так не вистачало під час карантину" - розповіла співачка. Дуже легкий серіал від Netflix, який показує життя американки в іншій країні. Всім, хто сумує за подорожам Джамала рекомендує до перегляду. Також, вона зазначила, що серіал буде корисний тим, хто вивчає французьку, але дивитися треба в оригіналі.

Перрі Мейсон

Серіал, який захоплює з першої серії і тримає в напрузі до кінця сезону. Якщо ви любитель детективів, то це творіння HBO Вам припаде до душі. захопив співачку з першої серії і протримав у напрузі до кінця сезону. "Подобається все - актори, сценарій, сюжетні лінії", - написала співачка.

Фарго

"На мою думку, це справжнісінький шедевр, а не просто серіал!" - пише виконавиця. Однак, підкреслює, що особисто їй, складно повністю зануритися в кіно - "Іноді я просто дивлюся і думаю:" Ну, як вони створили цю картинку, чому так нереально красиво? "". Фарго - це не просто серіал зі змістом, а ще й естетично бездоганні кадри.

Виховані вовками

Хоч і ідея серіалу не нова - роботи, але картина наповнена дуже незвичайними і цікавими моментами. Хоча хіт HBO від продюсера Рідлі Скотта і не здається Джамалі ідеальним, вона все ж радить звернути на нього увагу. "В цілому цікавий серіал для всіх, хто любить цей жанр", - ділиться співачка.

Вдалині

Серіал про подорож на Марс від Netflix. Після того, як Ілон Маск все ж відправив у космос свою ракету, все, що відбувається на екрані виглядає більш ніж реально. Серіал про майбутнє, але в ньому акцент зроблений на життя героїв в дорозі. Якщо Ілон Маск зробить з запуску своєї ракети реаліті-шоу, то воно буде дуже схоже на сюжет "Далеко".

Нагадаємо, 5 жовтня 2020 року на телеканалі Україна відбулася прем'єра історичного серіалу "Сага", який розповідає про 100 років життя сім'ї Козаків на тлі значних подій в історії України.