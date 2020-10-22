Пінкі і Брейн знову спробують захопити світ: трейлер перезапуску "Бешкетних анімашок" (Відео)

Перезапуск "Бешкетних анімашок" стартує на Hulu 20 листопада.

Мультсеріал "Пустотливі анімашки" ( "Animaniacs") повертається на екрани через 22 роки після закриття.

Всі актори, які виконали головні ролі в оригінальному шоу, повернуться на свої місця і в перезапуску. Роб Полсен, Джесс Харнелл і Тресс Макніллі озвучили братів Якко і ВАК Уорнер і їх сестру Дот - колишніх зірок мультфільмів 30-х.

Лабораторних мишей Пінкі і Брейна, щодня намагаються захопити світ, знову озвучать Полсен і Моріс Ламарш.

Виходячи з трейлера, в шоу продовжать висміювати сучасну поп-культуру.

"Пустотливі анімашки" виходили на ТБ з 1993 по 1998 рік. Warner Bros. закрила мультсеріал після 99 епізоду.

Як повідомлялося раніше, канал Showtime планує "повернути з мертвих" серіал "Декстер", замовивши новий сезон.