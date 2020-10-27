Щоб вечір був більш моторошним: ідеальний фільм для Хеллоуїна за версією Квентіна Тарантіно

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначається одне з найбільш містичних свят - Хеллоуїн. Квентін Тарантіно не залишив без уваги це свято і дав кілька порад, як його провести. А точніше, з яким фільмом.

У коментарі для Entertainment Weekly режисер назвав кращий фільм жахів, який ідеально підійде для того, щоб вечір Хеллоуїна був більш моторошним.

Одним з найулюбленіших хорроров Тарантіно є фільм 1974 року "Диявол відрахував п'ять". Картина розповідає страшну історію про дітей-убивць, які втекли з психіатричної клініки, одну з головних ролей в якій зіграв Лейф Гаррет.

«Нарешті я подивився фільм і подумав:" Вау, це круто "... Фільм приголомшливий і досить божевільний, але це і робить його відмінним» - поділився Квентін Тарантіно.

Трейлер до фільму "Диявол відрахував п'ять":