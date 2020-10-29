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Четвер, 29.10.2020
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Головні кінопрем'єри цього тижня: "Відьми", "Острів кошмарів", "Чаклунство: Спадщина", "Прикинься моїм нареченим"

Головні кінопрем'єри цього тижня: "Відьми", "Острів кошмарів", "Чаклунство: Спадщина", "Прикинься моїм нареченим"
Оновлено 16:16 Сьогодні Телеграф

До Хеллоуїну кінопрокатники завжди приберігають відразу кілька трилерів і хоррорів. Головні кінопрем'єри цього тижня в українському прокаті з 29 жовтня 2020 року:

Чаклунство: Спадщина

Продовження культового хіта від Blumhouse на великих екранах! Четверо молодих дівчат отримують потужні чаклунські сили і створюють клан відьом. Однак вони навіть не підозрюють, яку силу приховує цей дар. На героїнь нового покоління чекають надприродні випробування, до яких вони не були готові ...

Цікаві факти про фільм "Чаклунство: Спадщина":

- Фільм буде не рімейком, а сиквелом, дія якого відбувається через 20 років після оригіналу.

- Девід Духовни з'являється в цьому фільмі разом з Гідеон Адлон. Він знявся у фільмі "Блудлива Каліфорнія" з матір'ю Гідеона, Памелою Адлон.

- Ендрю Флемінг не повернеться в якості режисера.

Острів кошмарів

Одного ранку сімейна пара на відпочинку прокидається з похмілля. Вони не можуть пригадати події, що відбулися минулої ночі. Але переглядаючи зняте з вечора відео, вони дізнаються, що були залучені до проведення загадкового ритуалу, в кінці якого було скоєно вбивство ...

Прикинься моїм нареченим

Головна героїня - красива і успішна телепродюсер, обіцяє приїхати на весілля сестри разом зі своїм нареченим, але зрада коханого руйнує всі її плани і надії. У стресовому стані дівчина потрапляє в ДТП. Винуватцем аварії виявляється харизматичний водій, який штовхає її на невелику авантюру з несподіваними наслідками ...

Відьми

У центрі історії - хлопчик і його мудра бабуся, яка відає практично все про відьом і передає найпотрібніші знання онукові. Втім, ці знання не особливо допомагають: хлопчику все одно доведеться зіткнутися з Найбільшою Відьмою Всіх Часів.

Цікаві факти про фільм "Відьми":

- Друге співробітництво між Енн Хетеуей і Стенлі Туччі, першим фільмом був "Диявол носить Prada" (2006).

- Фільм вийде в прокат через 30 років після попередньої адаптації роману Роальда Даля, в якому Анжеліка Х'юстон зіграла головну роль. І Х'юстон, і Хетеуей є лауреатами премії Оскар за кращу жіночу роль другого плану. За збігом у них також однакові ініціали.

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Кино, Трейлер, Фильмі, Афиша кино, Хеллоуїн.

Автор:

Телеграф
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