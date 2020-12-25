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П'ятниця, 25.12.2020
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Різдво з "Друзями": найяскравіші епізоди серіалу в святковому дусі (фото, відео)
Різдво з "Друзями": найяскравіші епізоди серіалу в святковому дусі (фото, відео)
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Різдво з "Друзями": найяскравіші епізоди серіалу в святковому дусі (фото, відео)

Різдво з "Друзями": найяскравіші епізоди серіалу в святковому дусі (фото, відео)
Оновлено 09:10 Сьогодні Телеграф Фото: instagram

Різдвяні та новорічні серіали завжди будуть піднімати святковий дух, особливо це актуально в 2020 році. Нам як ніколи потрібно щось позитивне і те, що вселяє віру, що все буде добре так само, як нашим улюбленим кіношним героям.

"Телеграф" зібрав різні епізодичні моменти з Різдвом в серіалі "Друзі", які ви захочете переглянути якомога швидше!

Сезон 1, серія 10. "Епізод з мавпою"

Друзі створюють і порушують договір, щоб святкувати Переддень Нового Року без романів. Росс компенсує свою самотність, маючи сусіда по кімнаті - мавпу на ім'я Марсель, яку всі обожнюють.

Сезон 2, серія 9. "Епізод з батьком Фібі"

Друзі готуються до Різдва. Кожен по своєму. Моніка стурбована тільки одним питанням: яке печиво спекти до святкового столу. Фібі дізнається, що людина на фотографії, яка дбайливо зберігається в сімейному архіві, - зовсім не її батько. Чендлер і Джоуї занадто довго відкладають похід за різдвяними покупками, а це означає, що їх друзі можуть залишитися без подарунків!

Сезон 3, серія 10. "Епізод, де Рейчер звільняється"

Цей епізод повний змін і пригод. Гантер пропонує Рейчел знову пройти курс навчання офіціанток, і Рейчел розуміє, що пора кидати цю роботу і шукати іншу. Джо знаходить нову роботу - тепер він продавець новорічних ялинок. Фібі пробує допомагати Джо з його новою серйозною роботою. А Росс випадково ламає ногу дівчинці і намагається їй відшкодувати фізичний і моральний збиток, продаючи її печиво.

Сезон 4, серія 10. "Епізод з дівчиною з Погебсі"

Росс повинен вирішити, чи продовжувати зустрічатися з дівчиною, до якої добиратися дві з половиною години. Нові колеги Моніки погано з нею поводяться, тому вона наймає Джо тільки для того, щоб спокійно його звільнити і показати їм хто - бос. А Фібі пробує написати досконалу святкову пісню для друзів.

Сезон 5, серія 10. "Епізод з сестричкою Дені"

Росс сидить удома і сумує, він пропонує Джо самому почати писати сценарії для себе і каже, що буде стежити за тим, щоб Джо не відволікався. Фібі викликається добровольцем в зборі новорічних пожертвувань, а Моніка призначає Рейчел побачення з Денні, який занадто психологічно близький зі своєю сестрою.

Сезон 5, серія 11. "Епізод, в якому всі дають обіцянки"

У цій серії всі зобов'язуються зробити якісь справи: Росс робитиме щось нове кожен день, Чендлер припинить знущатися над іншими хоча б на тиждень, Рейчел обіцяє не розпускати плітки, Джо - вивчитися грі на гітарі, Моніка - частіше фотографувати всіх, а Фібі навчитися керувати літаком.

Сезон 6, серія 10. "Епізод з "Рутиною"

Джанін запрошує Джо, Росса і Моніку на зйомки новорічної програми в якості статистів. Росс і Моніка дуже щасливі - вони з дитинства дивляться цю передачу і жити без неї не можуть. Джо планує натякнути Джанін про свої почуття, поцілувавши її рівно в 12 по півночі. Рейчел і Фібі вмовляють Чендлера разом з ними шукати подарунки, заготовлені для них Монікою - виявляється, вони роблять це щороку.

Сезон 7, серія 10. "Епізод з різдвяним броненосцем"

В цьому році Росс не хоче святкувати з Беном Різдво, а вирішує присвятити його історії Хануки. Однак, всупереч надіям Росса, Бен дуще засмучується, коли дізнається, що цього року не буде Санта Клауса, і Россу доводиться терміново бігти в магазин за нарядом Санти. Але за два дні до Різдва їх уже не залишилося, і Россу доводиться брати єдиний костюм, що залишився...

Сезон 8, серія 11. "Епізод з серйозним кроком для Роса"

Росс і Мона отримують свої фотографії, зроблені під час їх побачення в Рокфеллер Центрі і Мона хоче відіслати одну як святкову листівку. Росс погоджується, але після цього його лякає те, як далеко зайшли їх відносини. Тоді як Чендлер намагається уникати свого боса, який хоче проводити з ним занадто багато часу.

Сезон 9, серія 10. "Епізод з Різдвом в Талсі"

Чендлеру доводиться провести Різдво в Талсі, щоб закінчити паперову роботу і він розуміє, що ненавидить її. Він згадує минулі різдвяні свята і вирішує відпустити всіх своїх підлеглих додому. Працювати залишається тільки його помічниця Венді. Чендлер починає згадувати кращі моменти відносин з Монікою. Це змушує його кинути роботу і повернутися в Нью-Йорк.

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Все по темі:

Друзi, Свята, Різдво, Серіали.

Автор:

Телеграф
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