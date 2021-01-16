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Якраз до 16 січня: Netflix зробив приємний подарунок для України

Якраз до 16 січня: Netflix зробив приємний подарунок для України
Оновлено 08:43 Сьогодні Телеграф

З 16 січня 2021 року в Україні набувають чинності нові вимоги Закону про державну мову. Стрімінговий сервіс Netflix начебто готувався до цієї"події" і вперше випустив новий оригінальний фільм на своїй платформі відразу українською мовою і з субтитрами.

Право "відкривати" фільми українською на Netflix була удостоєна картина "Outside the Wire" (Смертельна зона), прем'єра якої відбулася 15 січня.

Стрічка озвучена студією дубляжу POSTMODERN Postproduction на замовлення Netflix.

Сюжет фільму розповідає історію недалекого майбутнього, в якому оператор безпілотника, відправлений в зону бойових дій, потрапляє в команду з офіцером-андроїдом, з яким повинен запобігти ядерній атаці. Варто відзначити, що дії фільму частково відбуваються й на території України.

Українські кіномани з захопленням прийняли таку новину, про що говорять позитивні відгуки під новинами з даною інформацією.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 103

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Кино, Netflix, Фильмі.
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