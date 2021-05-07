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П'ятниця, 07.05.2021
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Нові мультики, фільми з Джолі і Деппом: що подивитися в кіно на вихідних в Україні

Нові мультики, фільми з Джолі і Деппом: що подивитися в кіно на вихідних в Україні
Оновлено 17:58 Сьогодні Телеграф

Попри карантин, призупинення багатьох знімальних процесів, кінотеатри все одно "поповнюються" новими прем'єрами. "Телеграф" склав добірку фільмів і мультфільмів, на які можна піти в кінотеатр 8-9 травня.

Ті, хто бажають моєї смерті (Those Who Wish Me Dead)

Фільм розповідає про рятівницю з парашутного загону, яка вважає себе винною в загибелі трьох своїх колег. Тепер вона не може працювати так, як раніше, і лише спостерігає за лісом з високої вежі в заповіднику. Коли вона бачить 12-річного хлопчика, який рятується від кілерів, вона вирішує допомогти йому.

У головних ролях: Анджеліна Джолі, Ніколас Холт, Фінн Літтл.

Вовк (100% Wolf)

Мультфільм розповість про сім'ю перевертнів. 13-річний Фредді Люпин мріє продовжити свій рід, проте в свій день народження, коли він повинен вперше перетворитися на вовка, все йде не зовсім за планом. Фредді перетворюється не в вовка, а в пуделя з рожевою шерстю.

В ролях: Ілай Суінделлс, Самара Вівінг, Джай Кортні, Руперт Дегас, Різ Дербі, Джерра Райт-Сміт, Джейн Лінч, Адріан Дафф, Лорен Грей, Акмаль Салі.

Покоління Вояджер (Voyagers)

Фантастичний трилер розповідає про недалеке майбутнє, коли ресурси планети залишилися на кінець. Людство почало шукати нові шляхи виживання. Для цього 30 хлопців і дівчат, які з'явилися на світ завдяки штучному заплідненню, відправили в космос, щоб знайти нову планету для життя.

У ролях: Колін Фаррелл, Тай Шерідан, Айзек Хемпстед Райт, Лілі-Роуз Депп, Вівейк Калре, Фіона Уайтхед, Стівен Раннаццізі, Арчі Рено, Шанте Адамс, Медісон Ху, Квінтесса Суінделл, Вероніка Фалькон, Влад Іонуц Попеску.

Мінамата (Minamata, Великий)

Події фільму перенесуть глядача в 1970-і і розповість історію військового фотографа Юджина Сміта, який переживає сильне потрясіння після Другої світової війни. Він їде в Японію, звідки зробить сенсаційний репортаж про нову хворобу, від якої страждають жителі містечка Мінамата. Фільм заснований на реальних подіях.

В ролях: Джонні Депп, Хіроюкі Санада, Мінамі Хінасе, Білл Найі, Дзюн Кунімура, Таданобу Асано, Ре Касе, Кетрін Дженкінс, Лілі Робінсон, Акіко Івасе.

Ганзель і Гретель (Ганзель, Гретель і Агентство Магії)

Мультфільм, що знятий за мотивами відомої казки Братів Грімм "Гензель і Гретель". Гензель і Гретель - досвідчені агенти секретної Бюро магічних розслідувань, які повинні розкрити справу про викрадення Короля з пряникового будиночка.

Ролі озвучили: Валерій Смекалов, Ірина Обрезкова, Олексій Макрецкій, Регіна Щукіна, Ксенія Бржезовская, Юлія Зоркіна.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 98

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Кино, Фильм.
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