Стівен Кінг прокоментував скандал з мемуарами Вуді Аллена

Новини культури:Мемуари режисера Вуді Аллена відмовились публікувати через звинувачення його доньки у сексуальному насиллі.

На офіційній твіттер-сторінці він не стримував свого обурення від новин, що кінорежисер з такою славою у Голлівуді страждає від нападів хейтерів та руху #MeToo. Стівен Кінг зазначив, що був засмучений, коли видавництво Hachette таки вирішило повернути права на публікацію мемуарів Вуді Аллена. Аргументом відмови стала резонансна заява їхнього працівника та сина режисера Ронана Ферроу про неприпустимість дій редакції.

Дозвольте наголосити, що заява Ронана Фарроу повпливала на Hachette у публікації мемуарів Вуді Аллена. Якщо ви переконані, що він педофіл, просто не купуйте книгу. Не ходіть на його фільми в кінотеатри. Не слухайте його, як він грає джаз. Дбайте про свій гаманець, відмовляючи йому у голосі. Це ж так по-американськи! – заявив Стівен Кінг.

Окрім цього, літератор вирішив пояснити, що не стає на захист Вуді Аллена. Однак Стівена Кінга обурює факт такого масового цькування, яке робить неможливим навіть спробу показати свою історію.

"Рішення Hachette відмовитись від книги Вуді Аллена мене дуже засмутило. Це не він. Я не переживаю за містера Аллена. Але мене хвилює, хто наступний має замовкнути", – заявив Стівен Кінг.