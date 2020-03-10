Топ-книг, які допоможуть заробити у інтернеті

Новини культури:Книжки цього огляду - практичні посібники з корпоративного менеджменту, кар’єрного і професійного зростання, оперативного управління змінами та інше.

Мова у них про те, як працювати з власними помилками, обходити бюрократію та йти в ногу з часом на персональному професійному, керівному та організаційному рівнях

Максим Роменский. Переговоры с дельфинами. – Х.: Фабула, 2020

Ця книга написана переговірником, який не знає жодної мови програмування, але багато років поспіль допомагає айтішникам домовлятися з клієнтами і між собою. А що було робити, питає себе автор, коли розробник поводиться по-свинськи? "Именно тогда у меня возникла метафора, которая до сих пор определяет мой подход к переговорам в IT-индустрии, - згадує він. - Передо мной была стая дельфинов. Очень умных, изящно владеющих логикой, общающихся на непонятном языке, любящих играть, но абсолютно неспособных сосредоточиться на чем-то таком, что их не интересует. В этих случаях они просто уплывали. Весь мой опыт работал ровно до тех пор, пока им было интересно. Если нет - эти дельфины с лэптопами моментально с комфортом располагались на дне и переставали меня замечать". Відтак, ця книжка - тверезий погляд на сучасні реалії IT-індустрії, яка допоможе всім, кому доводиться регулярно спілкуватися з IT-відділами, поставниками і навіть окремими програмістами, і перш за все – керівникам рівня Team leader і Project manager. На основі реальних кейсів ви дізнаєтеся про те, що робить переговори в IT-середовищі особливими, які поведінкові алгоритми їх супроводжують і яку техніку можна використати в тих ситуаціях, коли переговори явно заходять в глухий кут.

Бет Комсток, Тал Раз. Вперед за мрією. Сміливість, креативність і сила змін. К: Yakaboo Publishing, 2019

Авторка цієї книжки — директорка в Nike, колишня віце-президентка з інновацій в General Electric, членкиня правління The National Geographic Society. Її книжка — практичний посібник з корпоративного менеджменту, кар’єрного і професійного зростання, оперативного управління змінами та впровадження інновацій. Вона сповнена чітких, базованих на досвіді авторки порад про те, як приборкувати виклики, працювати з власними помилками, обходити бюрократію та йти в ногу з часом на персональному професійному, керівному та організаційному рівнях. Водночас це мемуари однієї з найвпливовіших керівниць корпоративного сектору, приватна історія еволюції від інтровертки-публіцистки до однієї з найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes. "Незалежно від цінності ідеї вам ніхто не винен сліпої віри, - зауважує авторка. - Ваші аргументи чимось хибуватимуть. А інші законно скористаються цим для обґрунтування своєї непоступливості. Хороша новина така: це спонукатиме вас до покращення. Я зрозуміла, що зворотним зв’язком слугує геть усе — усі дані слід використати в процесі. Спробуй, зазнай невдачі, вдоскональ, спробуй знову".

Дмитро Кудряшов, Євген Козлов. Адміністратор Instagram. Керівництво із заробітку. – К.: Book Chef, 2019

В основі цієї практичної книжки лежить програма найдорожчого в історії тренінгу з дистанційної роботи – "Професія адміністратор Instagram". Здається, дорожчої програми немає на всьому інформаційному просторі Мережі, але така ціна виправдана результатами, які розривають всі кордони можливого. По-перше, це рекордна ефективність програми, бо 96 відсотків учасників починають заробляти, не закінчивши навчання. По-друге, це загальнодоступна професія, адже її здобули люди з 637 міст, більше 55 країн, у віці 17-56 років. По-третє, від прибутків учасників перехоплює подих! Адже з кожного тренінгу виходить декілька мільйонерів. Це не чарівна пігулка, хоча має саме такий вигляд. Доведеться як мінімум придбати цю книгу та прочитати її. Чи як максимум пройти цей шлях та приєднатися до спільноти вільних та задоволених адміністраторів.

Рогіта Бгарґава. Неочевидне. Як передбачити майбутнє, аналізуючи тренди. – Х.: Віват, 2019

Аналіз тенденцій в авторки цієї книжки базується на великій кількості досліджень і дає змогу бути в центрі світових трендів. Загалом нам пропонують 15 абсолютно нових тенденцій у сферах маркетингу й соціальних медіа, технологій і дизайну, економіки й бізнесу, які допоможуть легко маневрувати в майбутньому та усвідомлено контролювати свої наміри й мету. Протягом останніх семи років авторка пророкує неочевидні тренди, що їх вже успішно застосовують провідні світові корпорації, такі як Intel, Under Armour, The World Bank тощо. Тож варто дізнатися, як використовувати силу неочевидного мислення, щоб докорінно змінити свій бізнес, кар’єру та досягти успіху.

Джефф Гойнс. Справжні митці не голодують: найсучасніші стратегії досягнення успіху. – Х.: Віват, 2019

Мова у цій книжці про те, що у світі, де робота значною мірою спрощена та автоматизована, креативність має коштувати більше, аніж праця з шаблонами. Митці у різних сферах часто-густо не розуміють власної унікальності, не знають собі ціни, і це шкодить їхній кар’єрі та творчості. Автор розвінчує міф про те, що творчість — ілюзорний таємничий вимір, у якому може існувати лише невеличка купка обраних. Натомість він нагадує, що бути митцем може будь-яка досить мотивована людина, чиї зусилля спрямовані на пошук натхнення, співпрацю, дисципліну та маркетинг. Книжка містить практичні дієві поради митцям щодо застосування креативності для досягнення творчого та фінансового успіху.