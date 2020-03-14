На початку квітня Жадан опублікує нову збірку

Новини культури:Нова поетична збірка Сергія Жадана “Список кораблів” вийде у видавництві Meridian Czernowitz на початку квітня.

“60 віршів про пам'ять, що народжується з любові, та про вогонь, по якому лишається ніжність. 60 спроб окреслити світло й розповісти про повітря над містом. 60 уривків чужих розмов, 60 голосів, якими наповнюються весняні сутінки. «Список кораблів» – це список тих, хто пішов, але кого не можна забути.

Список імен, які супроводжують тебе протягом життя. Список міст, де на тебе завжди чекають. Мабуть, найінтимніша і найболючіша книга автора”, - йдеться у повідомленні.

Для оформлення використані картини художниці Катерини Косьяненко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Друзі-харків'яни, приходьте! Публикация от Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) 3 Мар 2020 в 9:16 PST

П’єса Сергія Жадана “Хлібне перемир’я” теж побачить світ у видавництві Meridian Czernowitz навесні. Автор та видавництво організовують тур: презентації книжки відбудуться у восьми містах України.