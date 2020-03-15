Чим важливе та корисне читання для людського мозку

Новини культури:Читання дає нам унікальну кнопку "пауза", що допомагає абстрагуватися від навколишнього середовища.

Читання буквально живить мозок!

Можна приймати риб'ячий жир або їсти куркуму. Можна записатися на мовні курси, вирішувати головоломки або регулярно займатися фізкультурою. Існує незліченна безліч нібито вірних способів поліпшити пам'ять і когнітивні здібності. Але найдешевший, простий і випробуваний часом спосіб відточити розумові навички завжди у вас під рукою. Він називається «читанням»

Немає нічого дивного в тому, що читання корисне для мозку, - адже не дарма мами вічно вимагають від дітей вимкнути телевізор і почитати книжку. Але є щось вражаюче, як настільки просте заняття здатне поліпшити роботу мозку за всіма параметрами.

Найбільш помітний вплив відбувається у відділі, пов'язаному з мовним сприйняттям, - лівої скроневої кори. Обробка письмового тексту - від букв до слів, від речень до тексту - активує нейрони, які починають передавати нову інформацію. Те ж саме відбувається і при сприйнятті усного мовлення, але сама природа читання змушує мозок працювати більше і краще.

«Коли читаєш, зазвичай є більше часу подумати, - говорить фахівець з освіти Маріанна Вульф. - Читання дає нам унікальну кнопку "пауза" для розуміння і вникання. З усною промовою не так: зазвичай, коли ми дивимося фільм або слухаємо запис, ми не натискаємо на паузу».

Користь читання продовжується і після того, як ви відклали книгу

Невелике дослідження Університету Еморі виявило, що деякі ефекти тривають до п'яти днів

«Ми називаємо це тіньовою активністю, це схоже на м'язову пам'ять», - говорить доктор Грегорі Бернс, директор Центру нейропоіитики в Еморі.

Ну добре, скажете ви, немає нічого дивного, що читання розвиває мовний відділ мозку. Але читання також стимулює відділ, відповідальний за моторику, - центральну борозну!

Справа в тому, що мозок - той ще актор. Коли ви читаєте про якусь фізичну дію, активуються нейрони, відповідальні за це діяння. Нехай ви і не скачете на коні, читаючи який-небудь вестерн, але ваш мозок поводиться так, немов це відбувається насправді.

А чим більше частин мозку активізуються, тим краще для спільного когнітивного розвитку

Втім, не всяке читання однаково корисне. Попередні результати дослідження, проведеного в Стенфордському університеті, показують, що особливо стимулює мозок уважне читання художньої літератури. Магнітно-резонансна томографія людей, які зачиталися романом Джейн Остін, показала збільшення кровопостачання до частин мозку, які відповідають за когнітивну та виконавчу функції, тоді як більш розважальне чтиво дало куди більш скромний ефект.

Але що, якщо ви погано читаєте?

Ви боїтеся, що ніколи не зможете прочитати достатньо, щоб отримати користь?

У цьому вам теж допоможе книга! Вчені з Університету Карнегі-Меллон вивчали дітей у віці 8-10 років, якф читали гірше середнього. Сто годин додаткових уроків читання істотно підвищили якість білої речовини в їх мізках - тканини, яка передає сигнали між ділянками сірої речовини, де обробляється інформація.

Читання - користь для всього мозку, а не тільки для скроневої частки, задіяної при читанні

Вчені прийшли до висновку, що мозок дітей почав перебудовуватися. Тому так важливо розвивати здатність до уважного, пильного читання. У своїй новій книзі «Вернись додому, читач» Вульф зазначає, що навіть вона сама помітила, як знижується її здатність зосереджуватися на писемному мовленні із-за постійного читання з екрану:

«На жаль, цей вид читання рідко буває безперервним, послідовним і зосередженим», - пише вона.

Виходить зачароване коло: без постійного тренування «читальних м'язів» мозок втрачає здатність керувати складними процесами, що забезпечують здатність до уважного читання. Звичайно, є дуже просте рішення: вимкніть телефон і комп'ютер, виділіть собі годину або дві і просто читайте!