Топ-5 захоплюючих книг, які допоможуть цікаво провести час

Новини культури:Хочемо поділитись з вами підбіркою книг, події та атмосфера яких допоможе відволіктись від тривожних новин та трохи відпочити від реальності під час карантину.

Ми зібрали для вас найбільш захоплюючі та атмосферні книги, які допоможуть цікаво провести час, допоки діють запроваджені обмеження.

"Нічний цирк", Ерін Морґенштерн

Якщо вас захоплює атмосфера старого цирку – із шатрами, каруселями, мерехтливими вогниками і абсолютно неймовірними виставами фокусників та акробатів – вам потрібна ця книга. Додайте до класичного циркового колориту дрібку магії – і ви гарантовано загубитесь в історії цирку, який завжди приїжджає без попередження і відкриває свої двері тільки вночі. Усередині смугастих чорно-білих наметів ви знайдете все, що для цього потрібне.

Запекле змагання чарівників, яке триває десятиліттями. Виступи на арені, від яких перехоплює подих. Теорія створення найпрекраснішого шоу свого часу. Фантастичні візерунки сплетіння різних життів. Історія кохання, яка не закінчується банальним хеппіенндом. Хоча, насправді, сюжет у цій книзі – не головне. У ній головна атмосфера, яка передає усі нюанси кольорових гамм, деталі запахів і смаків та казкове мерехтіння магічних знаків.

"Місто з химерами", Олесь Ільченко

Київ на початку ХХ століття – це суцільна еклектика. Патріархальний та традиційний Поділ та бурхливий розвиток технологічного Верхнього міста. Старовинні церкви та модерна архітектура, створена фантазією Городецького. Висока набожність киян та їхня щира віра у відьом та древнього Змія, який править містом. І фантастичні історії, які виникають у сплетінні всіх тих крайнощів, якими Київ переповнений.

На цьому тлі історія розгортається майже детективна, яка розкриває загадки життя відомого будівничого Владислава Городецького і частково пояснює, чому у нас так часто все іде не так. При цьому автор розкриває читачам головну таємницю Києва, супроводжуючи її такими смачними описами, що вулиці старого міста та долі їхніх мешканців повністю витісняють із вашої уяви все зайве.

"Берлін Алексендерплац", Альфред Деблін

Життя у міжвоєнному Берліні вирувало, і цей вир, перенесений на сторінки роману, захоплює. При чому метод перенесення автор свого часу обрав унікальний – він створив літературний колаж. Розповідь про колишнього в’язня із смішним іменем Франц Біберкопф, його переживання та спроби жити порядним життям. Документальні замальовки із життя міста, живою та невідредагованою мовою вулиць. Цілі газетні сторінки, разом із рекламою вставлені у сюжет твору.

Все разом це дозволяє зануритися в атмосферу великого міста, над яким вже витає тінь фашизму. Міста, яке є частково декорацією, а частково – канвою емоційних переживань героя. А емоційна насиченість, яку Деблін (лікар-невропатолог за професію, до речі) так майстерно створив у цьому романі, зачіпає читача буквально фізично. Зрештою, цей твір недарма визнаний одним із найважливіших німецькомовних прозових творів ХХ століття.

"Хранителі книги", Джеральдін Брукс

Ця книга – про багатовікові пригоди книги, яка крізь час і простів поєднує долі різних людей. Реставраторка книг Ханна Гіт досліджує середньовічний манускрипт — Сараєвську Агаду – у Сараєво під час осади міста підрозділами Югославської армії. Між його сторінок вона знаходить фрагмент крильця метелика, дрібку солі, білу волосинку. Кожна з цих знахідок – слід від історій людей, які зберігали Книгу протягом століть.

Ми послідовно знайомимось із історіями колишніх володарів книги, мандруючи за манускриптом у різні країни різних часів, намагаючись уникати тих політичних інтриг, у центрі яких несподівано опиняється Ханна через Агаду. Переважна частина роману заснована на реальних подіях, через що ця історія виглядає ще більш захопливо.

"Знамення", Валеріо Еванджелісті

Це – перша книга у захопливій трилогії про Нострадамуса, у якій спокійно можна розчинитись на кілька днів. Історія про те, як легковажний студент Сорбонни поступово перетворюється на найвідомішого і важливішого пророка в історії автором вимальована неймовірно захопливо і детально. В якийсь момент запахи Провансу, галас студентських вечірок тогочасного Парижу, та фізичне відчуття присутності скрізь агентів інквізиторів зі сторінок книги просочується у реальність. Через що за долю головного героя переживаєш ще більше, навіть попри те, що, в принципі, знаєш, чим все скінчиться.

Еванджилісті описує життя Нострадамуса, із фотографічною точністю відтворюючи всі нюанси його біографії та епохи, і звертається до уявної частини тільки тоді, коли історичні джерела дуже схематичні. Через це читати його книги ще цікавіше.