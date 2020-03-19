Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм

Відповідний допис глава держави розмістив на фейсбук-сторінці. Володимир Зеленський назвав ювілярку "Українкою з великої літери" та звернув увагу на те, наскільки творчість поетеси близька мільйонам читачам.
"Для мільйонів українців ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи. Кожним рядком ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає ваші вірші, з’являються крила… Бажаємо вам міцного здоров’я та добробуту! Дякуємо за кожен ваш рядок!" – написав Володимир Зеленський.
Президент також звернув увагу на те, що Ліна Костенко відмовляється від будь-яких державних звань та нагород, що, на його думку, свідчить про її скромність та людяність. Як відомо, поетеса є лауреатом Премії фундації Атоновичів та Національної премії імені Тараса Шевченка, а також володаркою Ордену князя Ярослава Мудрого. Однак сама Ліна Костенко не хизується відзнаками та відмовилась від найвищого звання "Герой України".
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З Днем Нарождення, Ліно Василівно! Моє натхнення. Коли у школі чи університеті давали вивчити вірш на вибір, я завжди обирала вірші Ліни Костенко, в них глибина і суть, і завжди актуальність Вірш «Десь, кажуть, є гора...» символічний і дуже співзвучний із нашою новою піснею «Гора», яку ви почуєте зовсім скоро.
До привітань Ліни Костенко долучилась і солістка гурту The HARDKISS Юлія Саніна. Вона зачитала улюблений вірш з творчості поетеси – "Десь, кажуть, є гора...".