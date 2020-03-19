Скачать
Четвер, 19.03.2020
Зеленський призначив голову Тернопільської ОДА
Зеленський призначив голову Тернопільської ОДА
До Києва надійшло 62 тисячі медичних масок
До Києва надійшло 62 тисячі медичних масок
Білорусь та Туреччина не буде скасовувати футбольні турніри
Білорусь та Туреччина не буде скасовувати футбольні турніри
Порція натхнення для красивого дизайну манікюру
Порція натхнення для красивого дизайну манікюру

Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм

Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм
15:02 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:19 березня 90-річчя святкує геніальна українська поетеса Ліна Костенка.

Відповідний допис глава держави розмістив на фейсбук-сторінці. Володимир Зеленський назвав ювілярку "Українкою з великої літери" та звернув увагу на те, наскільки творчість поетеси близька мільйонам читачам.

"Для мільйонів українців ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи. Кожним рядком ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає ваші вірші, з’являються крила… Бажаємо вам міцного здоров’я та добробуту! Дякуємо за кожен ваш рядок!" – написав Володимир Зеленський. 

Президент також звернув увагу на те, що Ліна Костенко відмовляється від будь-яких державних звань та нагород, що, на його думку, свідчить про її скромність та людяність. Як відомо, поетеса є лауреатом Премії фундації Атоновичів та Національної премії імені Тараса Шевченка, а також володаркою Ордену князя Ярослава Мудрого. Однак сама Ліна Костенко не хизується відзнаками та відмовилась від найвищого звання "Герой України".

День народження Ліни Костенко: біографія письменниці, яка стала живим класиком в літературі

До привітань Ліни Костенко долучилась і солістка гурту The HARDKISS Юлія Саніна. Вона зачитала улюблений вірш з творчості поетеси – "Десь, кажуть, є гора...".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Instagram, Юлия Санина, Привітання, Президент України, Ліна Костенкр, Володимир Зленський.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День народження Ліни Костенко: біографія письменниці, яка стала живим класиком в літературі
02 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
03 Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
04 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
05 19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Естонії зростає кількість заражених коронавірусом
В Естонії зростає кількість заражених коронавірусом
Вчені з'ясували на яких поверхнях коронавірус живе найдовше
Вчені з'ясували на яких поверхнях коронавірус живе найдовше
Нацрада скасує засідання до 3 квітня
Нацрада скасує засідання до 3 квітня
Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм
Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся