Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм

Новини культури:19 березня 90-річчя святкує геніальна українська поетеса Ліна Костенка.

Відповідний допис глава держави розмістив на фейсбук-сторінці. Володимир Зеленський назвав ювілярку "Українкою з великої літери" та звернув увагу на те, наскільки творчість поетеси близька мільйонам читачам.

"Для мільйонів українців ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи. Кожним рядком ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає ваші вірші, з’являються крила… Бажаємо вам міцного здоров’я та добробуту! Дякуємо за кожен ваш рядок!" – написав Володимир Зеленський.

Президент також звернув увагу на те, що Ліна Костенко відмовляється від будь-яких державних звань та нагород, що, на його думку, свідчить про її скромність та людяність. Як відомо, поетеса є лауреатом Премії фундації Атоновичів та Національної премії імені Тараса Шевченка, а також володаркою Ордену князя Ярослава Мудрого. Однак сама Ліна Костенко не хизується відзнаками та відмовилась від найвищого звання "Герой України".

До привітань Ліни Костенко долучилась і солістка гурту The HARDKISS Юлія Саніна. Вона зачитала улюблений вірш з творчості поетеси – "Десь, кажуть, є гора...".