"Гаррі Поттер вдома" - сайт шанувальників поттеріани від Джоан Роулінг

Британська письменниця Джоан Роулінг, найбільш відома серією книг про Гаррі Поттера, запустила сайт "Гаррі Поттер вдома" (Harry Potter At Home), присвячений магічному всесвіту.

Як зазначила письменниця на особистій сторінці в Твіттер, новий портал вона задумала з метою розважити дітей на карантині. Але, схоже, чимало цікавого на його сторінках знайдуть для себе і старші шанувальники.

"Батькам, викладачам і вихователям, які стежать за тим, щоб діти розважалися, і намагаються їх чимось зацікавити в ізоляції, може знадобитися трохи магії, тому я із задоволенням запускаю проект "Гаррі Поттер вдома", - зазначила Роулінг.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020