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Книги українців потрапили в топ-рейтинг IBBY

Книги українців потрапили в топ-рейтинг IBBY
20:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новини культури:Книги українського письменника, перекладачки та ілюстраторки потрапили до почесного списку IBBY.

Міжнародна рада з дитячої та підліткової книги (International Board on Books for Young People – IBBY) оприлюднила список IBBY Honour List 2020 із письменників, ілюстраторів та перекладачів зі всього світу.

Про це повідомляє Читомо.

"З українців до нього потрапили: письменник Сашко Дерманський — за книжку "Мері" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018), ілюстраторка Ольга Кузнєцова — "Пір’їнка птаха-мрії" (Авіаз, 2017) та перекладачка Наталя Іваничук — "Антон та інші нещастя" (Видавництво Старого Лева, 2018).

З повним почесним цьогорічним списком IBBY можна ознайомитися за посиланням", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що IBBY була заснована 1953 року як неприбуткова організація у Швейцарії. ЇЇ мета - пропагування книг для дітей. Вона складається із понад 70 національних секцій, у тому числі IBBY Канада, IBBY Ірландія, IBBY Австралія, USBBY (США), Українська секція IBBY та ін.

Організація є досить престижною, має офіційний статус у ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ. Заслугою організації є те, що із 1967 року в усьому світі святкують Міжнародний день дитячої книги.

У 2018 році до IBBY Honour List увійшли книжки "Гості на мітлі" Володимира Рутківського, "Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері з ілюстраціями Владислава Єрка та переклад Галини Кирпи "Диваків і зануд" Ульфа Старка.

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Все по темі:

Литература, Діти, IBBY, Дитяча література, Сашко Дереманський, Ольга Кузнєцова, Наталя Іваничук.
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