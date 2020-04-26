Від автора українських бестселерів вийде роман про Моцарта

Новини культури:За місяць у «Видавництві Старого Лева» побачить світ нова історія від українського письменника, автора українських бестселерів «Франческа.

"Франческа.Повелителька траєкторій" та "Франческа. Володарка офіцерського жетона" Доржа Бату.

У центрі сюжету – Вольфганг Амадеус Моцарт, який потрапив у сучасний світ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я перелопатив тонни літератури у електронних архівах Бібліотеки Конгресу США і консерваторії Моцартеум. Перечитав кілометри його листування та листування його сучасників. І спробував зобразити того Вольфа, яким я його побачив у його листах, у описах, і звісно, у його музиці", - розповів про роботу над своєю новою книгою "Моцарт 2.0" сам автор.

Він наголосив, що з Моцартом у музичному світі "такі самі проблеми, як і з Шевченком в Україні. Вони сакралізовані. З них зробили ікони, знаки і символи. А поміж тим, генії — це звичайні люди. Зі своїми примхами та недоліками".

На сторінках нового роману – всесвітньо відомий композитор Вольфганг Амадеус Моцарт, що опинився у Нью-Йорку ХХІ століття з усіма його перевагами та недоліками.

Як розповіли у видавництві, роман "Моцарт 2.0" цілком і повністю занурить читача у світ головних героїв – і не лише за рахунок майстерних описів автора, а й завдяки інтерактивній складовій книжки.

Текстова частина роману доповнюється численними QR-кодами з відеороликами, які збагачують його музикою Моцарта, краєвидами Нью-Йорку та коментарями автора, разом з яким читач прогуляється місцями розгортання подій книги.

У книжці тісно переплітаються вигадка й реальні та дуже цікаві факти про життя і творчість Моцарта, детективний сюжет за участі нової подруги композитора офіціантки Стейсі та роздуми про сенс життя. На полицях книжкових магазинів книга "Моцарт 2.0" з’явиться у травні.

Художнє оформлення виконала Юлія Самелюк.

Диригент та співзасновниця і арт-директорка Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt Оксана Линів так прокоментувала новий роман Бату: «Живий, грайливий, неочікуваний твір. Відчуття, що не прочитав книгу, а подивився блискучу кінокартину з дотепною режисурою та яскравими персонажами. Попри доступність і динамічне розгортання історії, в кожному епізоді дізнаєшся чимало цікавого про творчість, життя та епоху головного героя».

Вона додала, що по завершенню одразу поглинає відчуття, що не хочеш прощатися з улюбленими героями і обов’язково мусиш дізнатися продовження історії.

"А ще ця книга – невимушене втілення найзаповітнішої мрії: особисто познайомитися і прогулятися з улюбленим композитором - Моцартом”, - сказала Линів.

Як відомо, Дорж Бату (Андрій Васильєв) - український письменник бурято-монгольського походження. Громадянин США. Автор дилогії "Франческа. Повелителька траєкторій" і "Франческа. Володарка офіцерського жетона" та роману "Моцарт 2.0". Народився і виріс в Бурятії, закінчив Бурятський державний університет. За освітою історик-сходознавець, спеціаліст з історії Китаю.