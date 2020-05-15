Дочка Дженніфер Лопес написала першу книгу

12-річна дочка Дженніфер Лопес написала свою першу книгу.
Про це Дженніфер повідомила в своєму Instagram.
"Вона поділилася своїми щоденними молитвами у своїй першій книзі "Господи, допоможи". Ця книга запропонує сім'ям спосіб знайти мир і силу, що таяться у вірі", - написала Дженніфер Лопес.
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So proud of my lil coconut Emme, as she shares her own daily prayers in her very first book LORD HELP ME! This book will offer families a way to embrace the peace and power of everyday faith. It’s not out until 9/29, but you can pre order at the link in my bio. #PowerOfPrayer #ProudMama
Як повідомляв УНІАН, раніше 50-річна американська співачка і секс-символ Дженніфер Лопес попозувала у відвертому вбранні для обкладинки модного журналу People в рамках щорічного проекту People's Beautiful Issue.