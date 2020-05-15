Дочка Дженніфер Лопес написала першу книгу

Новини культури:У книзі зібрані молитви на кожен день.

12-річна дочка Дженніфер Лопес написала свою першу книгу.

Про це Дженніфер повідомила в своєму Instagram.

"Вона поділилася своїми щоденними молитвами у своїй першій книзі "Господи, допоможи". Ця книга запропонує сім'ям спосіб знайти мир і силу, що таяться у вірі", - написала Дженніфер Лопес.

Як повідомляв УНІАН, раніше 50-річна американська співачка і секс-символ Дженніфер Лопес попозувала у відвертому вбранні для обкладинки модного журналу People в рамках щорічного проекту People's Beautiful Issue.