Джоан Роулінг опублікувала перші розділи нової казки "Ікабог"

Новини культури:Книга роками зберігалася "у столі" письменниці.

Джоан Роулінг опублікувала перші глави казки "Ікабог" (The Ickabog), над якою почала працювати понад 10 років тому. Весь цей час письменниця зберігала книгу "в столі".

Як пише The Guardian, сюжет книги не буде пов'язаний з Гаррі Поттером і розповість читачеві "про істину та зловживання владою". В одному зі своїх інтерв'ю у 2009 році письменниця також назвала "Ікабог" політичною казкою для дітей.

Нові глави виходитимуть на сайті Theickabog.com щовівторка з безкоштовним доступом. Після цього Роулінг має намір випустити книгу.