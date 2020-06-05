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В Україні надрукують першу повну збірку творів Лесі Українки

В Україні надрукують першу повну збірку творів Лесі Українки
16:23 Сьогодні Телеграф УНН https://twitter.com/falledlenin/status/702747468786704384/photo/1

Новини культури:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

У Східноєвропейському національному університеті готують до друку збірку творів Лесі Українки, яка складатиметься з 14 томів. Це буде перше повне видання письменниці в Україні.

“У Східноєвропейському національному університеті готують до друку збірку творів Лесі Українки. Це перше повне академічне видання творів письменниці в Україні. Загалом планують видати 14 томів. Їхні макети підготують до кінця 2020 року, а надрукують на початку 2021 року. Так, публікація присвячена 150-річчю з дня народження Лесі Українки, яке святкуватимуть у 2021 році”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над збіркою працювали 30 дослідників з усієї України. До команди долучились викладачі та науковці Львова, Чернівців, Рівного, Житомира, Острога та Києва.

Нагадаємо, у США назвали лауреатів Пулітцерівської премії 2020 року. Серед переможців — матеріал про втручання Росії в життя і політику інших країн, в тому числі України.

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Литература \, Видання, Леся Українка, Збірка творів, Перша повна.
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