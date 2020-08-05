Стефані Майєр видала "Сонце опівночі" - нову частину "Сутінків"

Американська письменниця Стефані Майєр, яка стала відомою завдяки сазі «Сутінки», випустила роман «Сонце опівночі». Книга розповідає історію вампіра Едварда Каллена від його імені. За інформацією видання, робота над романом почалася ще 12 років тому, але була припинена на багато років, коли в мережу просочилася частина рукопису.

У травні 2020 року Майер нарешті оголосила, що опублікує книгу. Тільки в США вийшли вже мільйон примірників у твердій палітурці. Ще 300 тисяч книг очікують продати в Великобританії.

«Ця книга завжди мала велике значення. Кілька років тому шанувальники змогли прочитати частину глав і познайомитися з виданням, але весь цей час вони хотіли більшого. Тепер більш як десять років після витоку вони нарешті дізнаються повну історію Едварда», - розповів видавець Джеймс Люк Гарбатт.

Книга вже очолює топи продажів у США і Великобританії.

Флорентина Мартін з британської мережі з продажу книг зазначила, що роман відразу ж став бестселером. На її думку, це відбулося багато в чому тому, що Майер надала «довгостроковий вплив» на ціле покоління читачів.

Перша книга саги вийшла в 2005 році, і це був справжній бум. А після виходу екранізації роману в 2008 році ігнорувати сагу стало просто неможливо - вампіри були буквально скрізь: на зошитах, рюкзаках, щоденниках, футболках, купальниках, фотошпалерах ... Справжня одержимість.

Після виходу останнього фільму популярність саги пішла на спад. Актори Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон доклали чимало зусиль, щоб позбутися від своїх «сутінкових» амплуа, знімаючись в артхаусних фільмах і вибираючи різнопланові ролі. Сага переглядалася вже в іронічному ключі, кадри з фільмів та цитати розійшлися на меми.

І ось через 15 років Стефані Майєр оголошує про вихід нової книги «Сонце опівночі»: це історія знайомства Едварда і Белли, розказана Едвардом. Потрібно сказати, що за цей час Стефані Майер вже випускала книги, пов'язані з вампірським всесвітом.

Повернути «Сутінкам» колишню популярність «Сонцю півночі» навряд чи вдасться. Такого продукту на ринку дійсно багато. А ось дати можливість поностальгувати колу людей, які колись були фанатами, - однозначно так.