Стефані Майєр видала "Сонце опівночі" - нову частину "Сутінків"

У травні 2020 року Майер нарешті оголосила, що опублікує книгу. Тільки в США вийшли вже мільйон примірників у твердій палітурці. Ще 300 тисяч книг очікують продати в Великобританії.
«Ця книга завжди мала велике значення. Кілька років тому шанувальники змогли прочитати частину глав і познайомитися з виданням, але весь цей час вони хотіли більшого. Тепер більш як десять років після витоку вони нарешті дізнаються повну історію Едварда», - розповів видавець Джеймс Люк Гарбатт.
Книга вже очолює топи продажів у США і Великобританії.
Флорентина Мартін з британської мережі з продажу книг зазначила, що роман відразу ж став бестселером. На її думку, це відбулося багато в чому тому, що Майер надала «довгостроковий вплив» на ціле покоління читачів.
Перша книга саги вийшла в 2005 році, і це був справжній бум. А після виходу екранізації роману в 2008 році ігнорувати сагу стало просто неможливо - вампіри були буквально скрізь: на зошитах, рюкзаках, щоденниках, футболках, купальниках, фотошпалерах ... Справжня одержимість.
Після виходу останнього фільму популярність саги пішла на спад. Актори Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон доклали чимало зусиль, щоб позбутися від своїх «сутінкових» амплуа, знімаючись в артхаусних фільмах і вибираючи різнопланові ролі. Сага переглядалася вже в іронічному ключі, кадри з фільмів та цитати розійшлися на меми.
І ось через 15 років Стефані Майєр оголошує про вихід нової книги «Сонце опівночі»: це історія знайомства Едварда і Белли, розказана Едвардом. Потрібно сказати, що за цей час Стефані Майер вже випускала книги, пов'язані з вампірським всесвітом.
Повернути «Сутінкам» колишню популярність «Сонцю півночі» навряд чи вдасться. Такого продукту на ринку дійсно багато. А ось дати можливість поностальгувати колу людей, які колись були фанатами, - однозначно так.