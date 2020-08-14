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П'ятниця, 14.08.2020
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Найкрасивіша книга 2020: Книжковий Арсенал назвав "переможця"

Найкрасивіша книга 2020: Книжковий Арсенал назвав "переможця"
14:15 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Вчора, 13 серпня, організатори літературного фестивалю Книжковий Арсенал оголосили переможців конкурсу на кращий книжковий дизайн.

Переможців п'ятого конкурсу Кращий книжковий дизайн 2020 були оголошені у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку і Фонду Buchkunst.

До участі в конкурсі приймалися українські книги, створені українськими дизайнерами та ілюстраторами, опубліковані в період з травня 2019 по липень 2020. В цьому році в конкурсі змагалися 160 книг.

Переможців обирало журі, до якого увійшли куратор проектів сучасного мистецтва в Мистецькому арсеналі Соломія Савчук, книжковий дизайнер та ілюстратор Микола Леонович, куратор і засновник арт-центру "Я Галерея" Павло Гудімов, мистецтвознавець Оксана Баршинова, дизайнер Олександр Трегуб, креативний директор арт-видавництва RED ZET Ілля Жекалов і співзасновник дизайн-студії 3Z Тетяна Борзунова.

Цього року гран-прі конкурсу отримало видання "ЗНАК. Українські товарні знаки 1960-1980" (IST Publishing, упорядниця: Уляна Биченкова, Ніка Кудінова, Олена Соломадіна). Ця ж книга перемогла в категорії Візуальна книга. Переможець в категорії Книга для читання - "Креативність і інші фундаменталізми" (IST Publishing).

Переможець в категорії Експеримент - "Blindman" (IST Publishing). Переможець в категорії Практична книга - "Тягар репрезентації: есе про множинність фотографії та Історії і Вогонь бажання: зародження фотографії". Переможець в категорії Дитяча книга - "Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи" (Видавничий дім Портал).

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Книжковий Арсенал, Найкрасивіша книга.

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Телеграф
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