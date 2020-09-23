Надихаючі історії: Леді Гага разом з мамою написала книгу про боротьбу з психологічними захворюваннями

Відома співачка випустила книгу по ментальному здоров'ї, яку написала разом зі своєю мамою. На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість опублікувала обкладинку книги.

Книга, яка отримала назву "Channel Kindness: Stories of Kindness and Community", проливає світло на боротьбу за ментальне здоров'я. 300 сторінок твору натхнені власної боротьбою Гаги з психічними захворюваннями. Такий же посил несе і її останній альбом Chromatica.

Співачка зазначила, що саме ця боротьба і надихнула її на створення книги - збірки "надихаючих історій, написаних молодими людьми". Крім особистої історії самої Гаги, в книзі показані і інші історії молодих людей, які зіткнулися з подібними проблемами.

У складанні та написанні книги знаменитості допомогла її мама - Синтія Бісетт Германотта.

Раніше, Леді Гага дала відкрите інтерв'ю, в якому розповіла про свою внутрішню битві з самою собою, з депресією і нелегкий шлях, який вона пройшла, щоб знову полюбити себе.