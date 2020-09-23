Надихаючі історії: Леді Гага разом з мамою написала книгу про боротьбу з психологічними захворюваннями

Книга, яка отримала назву "Channel Kindness: Stories of Kindness and Community", проливає світло на боротьбу за ментальне здоров'я. 300 сторінок твору натхнені власної боротьбою Гаги з психічними захворюваннями. Такий же посил несе і її останній альбом Chromatica.
Співачка зазначила, що саме ця боротьба і надихнула її на створення книги - збірки "надихаючих історій, написаних молодими людьми". Крім особистої історії самої Гаги, в книзі показані і інші історії молодих людей, які зіткнулися з подібними проблемами.
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#ChannelKindness is a book written by young people from all over the world. My mother @momgerm and I, along with our very close friend and collaborator @mayabtwf, have spent years cultivating the stories of young people and celebrating them for their bravery. This book not only includes their stories, but also my own, and is very much about the mental health of not only the world, but the mental health crisis in 2020. It is more important than ever that we channel kindness towards each other, for each other, and with each other in a vision for a kinder and braver world. Love Lady Gaga
У складанні та написанні книги знаменитості допомогла її мама - Синтія Бісетт Германотта.
Раніше, Леді Гага дала відкрите інтерв'ю, в якому розповіла про свою внутрішню битві з самою собою, з депресією і нелегкий шлях, який вона пройшла, щоб знову полюбити себе.