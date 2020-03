Голос країни 10 сезон: як пройшли перші вокальні бої (Відео)

Тепер кількість місць може кардинально зменшитись, оскільки зірковим тренерам доведеться обирати, хто з кожної пари підопічних має більше шансів йти з ним до перемоги.

24-річний гуцул та 25-річний син священника ще до 8 випуску шоу обіцяли, що боротьба на сцені буде дуже серйозною. Хлопці не на жарт налаштувались на перемогу, тому з усією силою виклались під час виконання ліричної пісні I believe in love. Монатік традиційно довго не міг визначитись, хто ж має покинути його команду, але першість все ж вирішив віддати Сергію Роману, тому Андрій Подкалюк покинув команду, але під час "крадіжки" його підхопила у свою команду Тіна Кароль.

Бек-вокалістка Монатік і справжна "королева" бурлеску зійшлись у справді жорсткому бою. Хоча обидвоє вони є сильними вокалістками, втім кожна з них відчували справжнє хвилювання перед виступом. Дівчата виконали відомий хіт Тіни Кароль та Юлії Саніної із групи The Hardkiss "Вільна", але в дещо зміненому аранжуванні. Поки Монатік думав, хто має шанс залишитись у його команді, на сцені заспівав жіночий квартет у складі дівчат та Тіни Кароль і Юлі Саніної, яка була присутньою у залі. Все ж, прийшов час Монатіку обрати, хто з ним піде далі, і нею стала Ліда Лі. Втім, Єлизавета не пішла з проєкту, оскільки її "викрали" Потап і Настя.

Вокалістка, яка 9 разів намагалась потрапити на шоу та вчитель історії зі Львова, стали наступною парою, яка зійшлась у вокальному бою. Вони виконали популярний хіт 90-х під назвою Love to hate you, чим запалились весь глядацький зал. Дан Балан зізнався, що їхній спільний вокал розірвав його серце, але воно все ж більше "потягнулось" до Назара Яцишина. Одеситка Тетяна, на жаль, залишилась ні з чим.

Галина Рудик та Анжела Кансузян

Дівчина, що пише пісні для зірок українського шоу-бізнесу та дівчина, що втекла з Грузії, аби стати співачкою, зійшлись в одному вокальному бою під наставництвом Балана. Дівчата заспівали сингл One of us, де Дан Балан вирішив обрати із собою Галину Рудик. Щодо Анжели, то її з зіркових тренерів ніхто не мав бажання "викрасти".

"Голос країни" 10 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Галини Рудик та Анжели Кансузян